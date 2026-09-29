رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري فاق التوقعات وأثبت قدرته على التعامل مع الأزمات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي أظهر أن أداء الاقتصاد المصري جاء مخالفًا للتوقعات، مشيرًا إلى أن التقديرات التي صدرت عقب اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة كانت تتوقع تعرض مصر لأزمة اقتصادية كبيرة.

وقال مدبولي، في كلمته في لقاء مع مجلسي الوزراء والمحافظين والخبراء، أن الاقتصاد المصري استطاع تجاوز هذه التوقعات، مؤكدًا أن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن مصر فاقت التوقعات وأثبت الاقتصاد المصري قدرته على التعامل مع الأزمات والتحديات المختلفة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة تواجه تحديات كبيرة خلال المرحلة الحالية، إلا أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها دعم الاقتصاد وتحسين مستوى الخدمات.

الحكومة ستعرض جميع الأمور بشفافية

وتابع مدبولي أن مؤتمر الحكومة المقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل سيشهد عرضًا لما تحقق على أرض الواقع للدولة المصرية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الحكومة ستعرض جميع الأمور بشفافية ووضوح أمام المواطنين.