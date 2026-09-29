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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشعب الجمهوري يكلف النائبة نانسي نعيم بأمانة العلاقات العامة والحكومية

النائبة نانسي نعيم
النائبة نانسي نعيم
حسن رضوان

أعلن حزب الشعب الجمهوري تكليف النائبة نانسي نعيم بمنصب أمين أمانة العلاقات العامة والحكومية بالحزب، وذلك في إطار استكمال تشكيل الأمانة المركزية وتعزيز منظومة العمل الحزبي خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت النائبة نانسي نعيم، أمين أمانة العلاقات العامة والحكومية، أن التكليف يمثل مسؤولية جديدة للعمل على تعزيز التواصل والعلاقات مع مختلف المؤسسات والجهات، بما يدعم أهداف الحزب ويعزز من حضوره وتفاعله مع مختلف القضايا والملفات..

تطوير آليات التواصل والتنسيق

وقالت إن أمانة العلاقات العامة والحكومية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تطوير آليات التواصل والتنسيق، وتعزيز جسور التعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المختلفة، بما يسهم في دعم العمل العام وخدمة المواطنين.

وأضافت أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل بين مختلف أمانات الحزب، مؤكدة أهمية توحيد الجهود وتطوير الأداء بما يتناسب مع تطلعات الحزب ورؤيته للعمل السياسي والمجتمعي.

وأشارت إلى أن الأمانة ستولي اهتمامًا بتعزيز التواصل المؤسسي، وبناء علاقات قائمة على التعاون والتنسيق، بما يخدم أهداف الحزب ويدعم دوره في الحياة السياسية والمجتمعية.

الشعب الجمهوري النائبة نانسي نعيم الحكومية العلاقات العامة

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