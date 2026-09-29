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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«مستعدة لحضور فرح طليقي».. هيدي كرم تكشف علاقتها بوالد ابنها

هيدي كرم
هيدي كرم
أحمد البهى

كشفت الفنانة هيدي كرم تفاصيل علاقتها بطليقها، والد ابنها الوحيد «نديم»، بعد مرور 19 عامًا على انفصالهما، مؤكدة أنها تتمنى له الزواج مرة أخرى، ولن تتردد في حضور حفل زفافه.

وقالت هيدي كرم، خلال لقائها مع الإعلامي خالد فرج في برنامج Mirror، إنها تحافظ على علاقة جيدة بطليقها حتى الآن، مضيفة: «مستعدة لحضور فرح والد ابني، وهتمنى إنه يكمل مع حد يكون شبهه ويفهمه، وهما الاتنين يكونوا سعداء مع بعض».

وأشارت إلى أن سنوات الانفصال لم تقطع علاقتهما، وإنما أصبح طليقها قريبًا منها ومن أسرتها، قائلة: «إحنا منفصلين بقالنا 19 سنة، وهو بقى جزء مهم جدًا من عيلتي، وأحيانًا بنتخانق أنا وهو ونتصالح عادي».

هيدي كرم تتحدث عن فارق السن مع طليقها

كما تحدثت هيدي كرم عن فارق السن بينها وبين طليقها، والذي يبلغ 11 عامًا، موضحة أنه لم يكن سببًا في انتهاء زواجهما، ولم تشعر يومًا بأنه يمثل أزمة في علاقتهما.

وأضافت: «أنا عمري ما حسيت بوجود فارق عمري بيني وبينه، وأنا بعتبره مش فرق كبير على فكرة، بالعكس إحنا كنا شبه بعض وروحنا متشابهة».

هيدي كرم تكشف سبب انفصالها عن زوجها

وعن الأسباب التي أدت إلى الانفصال، اعترفت هيدي كرم بأن صغر سنها وقت الزواج وعدم امتلاكها الخبرة الكافية للتعامل مع المشكلات كانا من الأسباب الرئيسية وراء عدم استمرار التجربة.

وقالت: «أنا اللي كان عندي المشكلة، بسبب صغر سني وعدم قدرتي وقتها على حل المشكلات بشكل واعٍ وناضج».

وأكدت هيدي أنها تنظر إلى تجربتها السابقة حاليًا بصورة مختلفة، وترى أن امتلاكها قدرًا أكبر من النضج في ذلك الوقت كان من الممكن أن يغير مسار زواجها، مضيفة: «لو كنت أعقل وأكبر وأنضج، كان ممكن مسار حياتنا مع بعض يبقى مختلف».

الفنانة هيدي كرم هيدي كرم Mirror برنامج Mirror الإعلامي خالد فرج

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