6 ساعات من النقاش.. أحمد موسى يكشف أبرز رسائل اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بحضور الحكومة وقادة القوات المسلحة والشرطة والمحافظين، مشيرًا إلى أن الاجتماع امتد لنحو 6 ساعات وشهد توجيه الرئيس 41 رسالة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الاجتماع تناول عددًا من الملفات والتحديات التي تواجه الدولة، مؤكدًا أن تماسك الجبهة الداخلية يمثل عنصرًا أساسيًا في قوة مصر وقدرتها على تجاوز الأزمات.

وأوضح أن مصر واجهت ولا تزال تواجه تحديات عديدة، إلا أن تجاوزها يرتبط بالثقة في الدولة ومؤسساتها، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي شدد خلال الاجتماع على حجم الضغوط والتحديات التي تواجه البلاد.

وأشار أحمد موسى إلى أن الرئيس أكد وجود إلحاح لإضرار مصر، مشددًا على أهمية الوعي باعتباره حائط الصد في مواجهة ما تتعرض له الدولة من تحديات ومحاولات للتأثير على استقرارها.

وأضاف أن الاجتماع شهد حديث 8 وزراء، من بينهم وزراء المالية والتعليم والتنمية المحلية، حيث جرى تناول عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بأوضاع الدولة ومسارها الاقتصادي والتنموي.

وتطرق أحمد موسى إلى معدلات النمو التي شهدت تراجعًا كبيرًا خلال عامي 2011 و2012، موضحًا أنها وصلت إلى قرابة 2% فقط، في إشارة إلى الظروف التي مرت بها الدولة خلال تلك الفترة.

وأكد الإعلامي أن الرئيس السيسي هو صاحب القرار، موضحًا أن مؤسسات الدولة تقوم بإرسال التقارير إلى الرئيس، بما يدعم عملية اتخاذ القرار ومتابعة مختلف الملفات والقضايا.

واختتم أحمد موسى حديثه بالإشارة إلى تأكيد الرئيس السيسي أن التحدي الأكبر الذي واجه الدولة بعد عام 2013 تمثل في الحفاظ على بقاء الدولة ومؤسساتها، باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية في مواجهة التحديات التي مرت بها مصر.