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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يشارك في اجتماع الرئيس السيسي.. توجيهات بشأن الخدمات وتماسك الجبهة الداخلية

انجازات الحكومة المصرية
انجازات الحكومة المصرية
الغربية أحمد علي

شارك اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، اليوم، في الاجتماع الموسع الذي عقده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، والعمد والمشايخ، والخبراء والمتخصصين، في لقاء موسع تناول عددًا من القضايا والتحديات التي تمس حاضر الدولة المصرية ومستقبلها.

توجيهات فخامة الرئيس 

وأكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية استمرار عقد هذه اللقاءات بصورة دورية، بما يتيح تبادل الرؤى والأفكار وتعزيز العمل المؤسسي، مشددًا على ضرورة حسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسساتها والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، مؤكدًا أن وعي المصريين يمثل حائط الصد أمام محاولات الإضرار بالدولة، وأن الحفاظ على مصر مسؤولية جماعية تتطلب تكامل جهود مؤسسات الدولة والمواطنين.

انجازات الحكومة 

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الوزراء لأبرز ما تحقق خلال السنوات العشر الماضية في قطاعات النقل والصحة والتنمية المحلية والداخلية والكهرباء والمالية والتعليم والإسكان والتعليم العالي، إلى جانب مناقشة سبل مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل مع التحديات والمشكلات المزمنة، حيث شدد الرئيس على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للارتقاء بمستوى الخدمات، وحسن معاملة المواطنين، والاهتمام بجودة التعليم باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء وتنمية الدولة.

تناول الغداء مع طلاب الأكاديمية العسكرية 

وعقب الاجتماع، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تناول الغداء مع طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الوزراء والمحافظين وقيادات القوات المسلحة والشرطة وكافة المشاركين، أعقبه حوار تفاعلي تناول عددًا من الملفات والقضايا، من بينها المياه والسدود الإثيوبية والذكاء الاصطناعي وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس مواصلة الدولة جهودها لحماية مقدراتها وتعزيز مواردها المائية، مع أهمية تطوير التعليم وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

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