حي الهرم يعقد اللقاء الأسبوعي للمواطنين لبحث الشكاوى والعمل على حلها

عقد حي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، برئاسة اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، اللقاء الأسبوعي للمواطنين، ويأتي اللقاء في إطار حرص الحي على التواصل المباشر مع المواطنين، والوقوف على أبرز المشكلات والمعوقات التي تواجههم، وبحث سبل التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بضرورة انتظام عقد اللقاءات الدورية مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم وشكواهم والعمل على حلها في إطار اللوائح والقوانين المنظمة.

وخلال اللقاء، تم بحث ومناقشة 15 طلبا وشكوى، مقدمة من المواطنين، حيث وجه رئيس الحي باتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على حل المشكلات المطروحة، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين، بالتنسيق مع الإدارات والجهات المختصة، وبمتابعة ولاء محبوب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بحي الهرم.

وأكد رئيس حي الهرم أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والعمل على إنهائها وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين الجهاز التنفيذي والمواطنين.

ويواصل حي الهرم عقد اللقاءات الدورية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات محافظة الجيزة، وبما يدعم جهود الاستماع إلى المواطنين والاستجابة لمطالبهم في إطار القانون.