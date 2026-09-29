الإعصار بولو يضرب المكسيك.. رياح عاتية وفيضانات تغرق الشوارع وتقطع الكهرباء

ضرب الإعصار بولو ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ، الثلاثاء، مصحوبًا برياح بلغت سرعتها 175 كيلومترًا في الساعة.

فيما غمرت المياه شوارع بلدة بويرتو سان كارلوس، وانقطعت عنها الكهرباء، وسط تحذيرات من رياح قد تهدد الحياة وفيضانات مفاجئة.

ورافقت الإعصار بولو رياح بلغت سرعتها 175 كيلومترًا في الساعة، مع اقترابه من المناطق الساحلية في ولاية باخا كاليفورنيا سور.

وتُعد ولاية باخا كاليفورنيا سور من أكثر مناطق المكسيك تعرضًا للأعاصير، إلا أن السكان يخشون موسمًا شديدًا بصورة خاصة بسبب ظاهرة إل نينيو.

ومع اقتراب الإعصار، اشتدت الرياح، مطلقة صفيرًا ينذر بهبات أكثر عنفًا، فيما بدأت تثني أشجار النخيل، وفق ما شاهده فريق من وكالة فرانس برس في بويرتو سان كارلوس.

وانقطعت الكهرباء بعد ذلك بقليل، وبقيت البلدة غارقة في الظلام مع حلول الليل، في ظل استمرار الأحوال الجوية العاصفة التي صاحبت وصول بولو إلى المنطقة.

وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير حذّر، من احتمال هبوب «رياح قد تكون قاتلة وحدوث فيضانات مفاجئة» في باخا كاليفورنيا سور، فيما أمرت السلطات السكان بالاحتماء اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي، أي الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

وبويرتو سان كارلوس قرية لصيد الأسماك يبلغ عدد سكانها نحو 6 آلاف نسمة، وتعتمد بصورة رئيسية على السياحة المرتبطة بمراقبة الحيتان، وهي من الأنشطة التي تشكل مصدرًا مهمًا للحركة السياحية في المنطقة.