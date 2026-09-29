خاصl صابرين تكشف حقيقة تقديمها دور كريمة مختار في مسلسل "الحفيد"

كشفت الفنانة صابرين حقيقة الاخبار المتداولة عن انضمامها لعمل درامي جديد، مأخوذ عن احداث فيلم الحفيد، تجسيد من خلاله الدور الذي جسدته كريمة مختار.

ونفت الفنانة صابرين في تصريحات خاصة لصدي البلد صحة الاخبار المتداولة، مؤكدة انها لم تتعاقد كما تردد علي تجسيد الشخصية.

عقد قران ابن صابرين

احتفلت الفنانة صابرين، مساء السبت، بعقد قران نجلها نور عبد اللطيف، وسط أجواء عائلية اتسمت بالهدوء والخصوصية، وبحضور أفراد الأسرة وعدد من الأصدقاء والمقربين، في مناسبة عائلية حرصت خلالها الفنانة على مشاركة نجلها هذه اللحظة المهمة في حياته.

وأقيم عقد القران بحضور أفراد العائلتين، حيث احتفلت صابرين بكتب كتاب نجلها على فتاة من خارج الوسط الفني، وسط أجواء عائلية بعيدة عن مظاهر الاحتفالات الكبيرة، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور الخاصة بالمناسبة، التي لاقت تفاعلًا من متابعي الفنانة ومحبيها.