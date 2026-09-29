يزداد بحث المواطنين عن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر خاصة مع ارتباط تغيير الساعة بمواعيد العمل والدراسة ووسائل النقل والخدمات المختلفة.

ويستعد المواطنون للعودة إلى التوقيت الشتوي وفقا للجدول الزمني الذي حدده القانون رقم 24 لسنة 2023 لتنظيم العمل بالتوقيت الصيفي وتحديد مواعيد تقديم وتأخير الساعة خلال العام.

موعد بدء التوقيت الشتوي

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026

بدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر يوم الجمعة 24 أبريل 2026 من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا للموعد المحدد قانونا.

ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026 ليكون بذلك آخر أيام تطبيق التوقيت الصيفي خلال العام الجاري.

ومع بداية يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 تعود مصر إلى العمل بالتوقيت الشتوي بعد تأخير الساعة 60 دقيقة.

موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي 2026

يتم تغيير الساعة مع حلول منتصف الليل في نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026 حيث يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة.

وعند وصول الساعة إلى 12:00 منتصف الليل يتم ضبطها لتصبح 11:00 مساء وبذلك تتكرر الساعة 11 مساء مرة أخرى قبل بدء أول يوم كامل بالتوقيت الشتوي يوم الجمعة 30 أكتوبر.

ويمكن توضيح موعد تغيير الساعة في مصر كالتالي.

آخر يوم للعمل بالتوقيت الصيفي هو الخميس 29 أكتوبر 2026.

أول يوم للعمل بالتوقيت الشتوي هو الجمعة 30 أكتوبر 2026.

مقدار تغيير الساعة هو تأخير 60 دقيقة.

موعد تغيير الساعة يكون عند منتصف الليل.

الساعة 12:00 منتصف الليل تصبح 11:00 مساء.

موعد بدء التوقيت الشتوي

متى بدأ التوقيت الصيفي في مصر 2026

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2026 يوم الجمعة 24 أبريل من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة.

ويستمر النظام حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر والذي يوافق 29 أكتوبر 2026 قبل العودة إلى التوقيت الشتوي وتأخير الساعة لمدة ساعة كاملة.

ووفقا للنظام المحدد قانونا يبدأ التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل بينما يبدأ التوقيت الشتوي مع نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

كيفية تغيير الساعة عند بدء التوقيت الشتوي

مع حلول منتصف الليل في نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر يجب تأخير الساعة 60 دقيقة لتتحول الساعة من 12:00 منتصف الليل إلى 11:00 مساء.

وبالنسبة للهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الحديثة المتصلة بالإنترنت فمن المتوقع أن يتم تحديث التوقيت تلقائيا عند تفعيل خاصية ضبط التاريخ والوقت بصورة آلية.

ومع ذلك يفضل مراجعة إعدادات الهاتف بعد موعد تغيير الساعة والتأكد من ضبط التوقيت بشكل صحيح خاصة في الأجهزة التي تعتمد على الضبط اليدوي.

كما يجب مراجعة الساعات الموجودة في السيارات والساعات المنزلية والمنبهات والأجهزة الإلكترونية التي لا تقوم بتحديث التوقيت تلقائيا.

قانون التوقيت الصيفي في مصر

حدد القانون رقم 24 لسنة 2023 الإطار الزمني للعمل بالتوقيت الصيفي والانتقال إلى التوقيت الشتوي في مصر.

وبموجب النظام المقرر يتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

ويرتبط تطبيق التوقيت الصيفي بالاستفادة من ساعات النهار لفترة أطول والمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة وفقا للأهداف المعلنة عند إعادة تطبيق النظام.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا على مشروع القانون في أبريل 2023 لتنظيم إعادة العمل بالتوقيت الصيفي وتحديد الإطار الزمني لتغيير الساعة.

لماذا يتم تغيير الساعة يوم الجمعة

يتم الانتقال إلى التوقيت الجديد مع نهاية يوم الخميس وبداية يوم الجمعة بحيث يكون يوم الجمعة أول أيام العمل بالتوقيت الجديد.

ويساعد اختيار هذا التوقيت على منح المواطنين والمؤسسات فرصة لمراجعة الساعات والأجهزة والمواعيد قبل بدء جداول العمل والدراسة بصورة منتظمة.

كما تحتاج المؤسسات التي تعتمد على أنظمة إلكترونية مرتبطة بالتوقيت إلى مراجعة إعداداتها والتأكد من توافقها مع التوقيت الجديد خاصة الأنظمة التي تعتمد على تسجيل مواعيد المعاملات أو تشغيل الخدمات في أوقات محددة.

موعد بدء التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي 2026 في مصر

يبدأ التوقيت الشتوي رسميا في مصر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر.

ويتم الانتقال إلى التوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل لتتحول الساعة 12:00 إلى 11:00 مساء.

ويأتي تغيير التوقيت وفقا للجدول الزمني المحدد في القانون على أن تبدأ دورة التوقيت الصيفي التالية مع حلول الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من العام المقبل.