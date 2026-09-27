قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد رحيله عن معسكر مصر.. هل يعود محمد صلاح إلى تدريبات طرابزون؟
أرخصها بـ 1.095 مليون جنيه.. سيارات عائلية جديدة في السوق المصري
وفاة والدة مدحت عبد الهادي.. تعرف على موعد ومكان صلاة الجنازة
القبض على متهمين باستغلال 11 طفلا في أعمال التسول بالجيزة
شريف فتحي يبحث مع «جايكا» تطوير المتحف المصري الكبير وتعزيز التعاون المصري الياباني
في أول زيارة رسمية.. «الوادي الجديد» تستقبل وزير الأوقاف لافتتاح ووضع حجر أساس عددٍ من المساجد والمشروعات الجديدة
معلقًا بالسقف وبه آثار شنـ ـق.. القصة الكاملة للعثور على جـ ـثة شاب داخل منزله بوادي النطرون
برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي .. انطلاق النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين غدًا
اليوم .. انطلاق بطولة أفريقيا لناشئي الريشة الطائرة
السيول تغرق 3 أقاليم ليبية.. جسور تنهار ومدن تتحول إلى مناطق منكوبة| فيديو
ضبط 6 سائقي مدارس يتعاطون مخدر الحشيش وإحالتهم إلى النيابة العامة
قبل انتهاء المُهلة .. الضرائب العقارية تُعلن الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

جهّز ساعتك.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 ومواعيد غلق المحال والمطاعم

التوقيت الشتوي 2026
التوقيت الشتوي 2026
حسن رضوان

مع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، يترقب المواطنون موعد العودة إلى التوقيت الشتوي 2026، وما يصاحبه من تغيير في الساعة ومواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش، وفقًا للقواعد المنظمة للعمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي.

ويأتي تطبيق التوقيت الشتوي في إطار القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم آلية العمل بالتوقيت الصيفي وموعد العودة إلى التوقيت الشتوي، إلى جانب المواعيد التي تحددها الجهات المختصة لتنظيم عمل الأنشطة التجارية والخدمية.

متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2026؟

وينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من يوم الجمعة التالي.

ومع حلول الساعة 12 منتصف الليل، يتم تأخير عقارب الساعة لمدة 60 دقيقة لتصبح الساعة 11 مساءً، وبذلك يبدأ العمل رسميًا بالتوقيت الشتوي.

ويترتب على تغيير الساعة تعديل توقيتات المواطنين اليومية، بالتزامن مع تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق عدد من الأنشطة التجارية والخدمية.

 

مواعيد غلق المحال التجارية في التوقيت الشتوي

وبالتزامن مع تطبيق المواعيد الشتوية، تتغير مواعيد إغلاق المحال العامة والمولات التجارية وفقًا للقواعد المنظمة لتشغيل الأنشطة التجارية.

وتكون مواعيد غلق المحال في الأيام العادية عند الساعة 10 مساءً.

بينما تمتد ساعات العمل يومي الخميس والجمعة، وكذلك خلال الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية، حتى الساعة 11 مساءً.

 

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات

وتختلف مواعيد عمل المطاعم والكافيهات والبازارات عن المحال التجارية، حيث تمتد ساعات تشغيلها لفترة أطول، بما يتناسب مع طبيعة هذه الأنشطة.

وتستمر المطاعم والكافيهات والبازارات في العمل حتى الساعة 12 منتصف الليل خلال الأيام العادية.

وفي أيام الخميس والجمعة والإجازات والعطلات والأعياد الرسمية، تمتد ساعات العمل حتى الساعة 1 صباحًا.

عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال

وتتضمن القواعد المنظمة لتشغيل المحال العامة عقوبات تدريجية بحق المنشآت التي لا تلتزم بالمواعيد المحددة للفتح والغلق.

وفي حالة ضبط مخالفة لمواعيد الغلق المقررة، يتم توجيه إنذار كتابي إلى المحل المخالف، مع منحه مهلة لمراجعة موقفه وإزالة المخالفة والالتزام بالمواعيد المحددة.

وفي حال استمرار المخالفة، يتم غلق المحل لمدة شهر، ولا يجوز إعادة فتحه إلا بعد مراجعة مركز التراخيص واستيفاء الإجراءات اللازمة للسماح بإعادة التشغيل.

أما في حالة تكرار المخالفة أو الاستمرار في عدم الالتزام بالمواعيد المقررة، فقد تصل العقوبة إلى غلق المحل وسحب الترخيص، وفقًا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها قانونًا.

التوقيت الشتوي يعيد تنظيم ساعات النشاط التجاري

ويأتي تطبيق التوقيت الشتوي ومواعيد الغلق الجديدة في إطار تنظيم ساعات تشغيل الأنشطة التجارية والخدمية، بما يحقق التوازن بين استمرار النشاط الاقتصادي وتنظيم حركة العمل خلال ساعات اليوم، مع مراعاة طبيعة كل نشاط والمواعيد المقررة له.

التوقيت الشتوي 2026 التوقيت الصيفي الساعة لق المحال التجارية الكافيهات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوت في صلاة الفجر

«لا ينكر المختلف فيه».. دار الإفتاء تحذر من الفتنة بسبب القنوت في الفجر

محمد الشناوي

البيان زاد الأزمة .. «شوبير» يكشف المقصود من تصريحات حسام حسن عن محمد الشناوي

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM .. تعرّف عليها

مصطفي شوبير

أحمد شوبير يحسم الجدل حول قميص مصطفى شوبير ورقم «1»: لا أزمة مع «الشناوي» .. وهذه هي الحقيقة

محمد صلاح

إعلامي يكشف كواليس مُغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر: اتفاق مُسبق وغضب من التبديل

دعاء سيدنا محمد قبل النوم

دعاء سيدنا محمد قبل النوم .. داوم عليه يحفظك حيًا ويرحمك ميتًا

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

موعد التوقيت الشتوي 2026.. متى تتأخر الساعة 60 دقيقة؟

موعد التوقيت الشتوي 2026 .. متى تتأخر الساعة 60 دقيقة؟

ترشيحاتنا

جنه

بدء تسليم عمارات بمشروع جنة بمدينة المنصورة الجديدة.. الأحد المقبل

وزير المالية

وزير المالية: 80 مليار جنيه بالموازنة الحالية.. لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصدير وريادة الأعمال

جانب من الاجتماع

سلامة الغذاء: 4130 رسالة غذائية مصدرة بنحو 185 ألف طن خلال أسبوع

بالصور

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

بفستان لافت .. داليا البحيري تُثير الجدل بصورها عبر إنستجرام | شاهد

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

لوك مختلف.. مي سليم تستعرض جمالها عبر إنستجرام

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد