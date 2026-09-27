معلقًا بالسقف وبه آثار شنـ ـق.. القصة الكاملة للعثور على جـ ـثة شاب داخل منزله بوادي النطرون

شهدت مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة واقعة أثارت حالة من الغموض، بعد العثور على جثة شاب في العقد الثاني من عمره داخل منزله، وسط ظروف لم تتضح تفاصيلها حتى الآن، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على أسباب الوفاة.

وتواصل أجهزة البحث بمديرية أمن البحيرة تحرياتها وجمع المعلومات اللازمة حول الواقعة، بالتزامن مع استكمال النيابة العامة للإجراءات القانونية، وانتظار ما تسفر عنه أعمال الطب الشرعي والتحريات.

العثور على جثة شاب داخل منزله بوادي النطرون

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى مستشفى وادي النطرون إخطارًا بوصول شاب يدعى «م. ح»، مقيم بمدينة وادي النطرون، جثة هامدة، وبالفحص تبين وجود آثار شنق حول الرقبة.

وعلى الفور، انتقل الرائد علي شاكر، رئيس مباحث وادي النطرون، برفقة فريق من معاونيه إلى موقع البلاغ، وبدأت الأجهزة الأمنية إجراء التحريات الأولية وجمع المعلومات للوقوف على تفاصيل الواقعة وملابساتها.

أهالي الشاب يعثرون عليه داخل المنزل

وبسؤال أهالي الشاب، أفادوا بأنهم عثروا عليه داخل المنزل مشنوقًا ومعلقًا في السقف، وعلى الفور جرى إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأمرت النيابة العامة بعرض الجثمان على الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة وتحديد توقيتها، فضلًا عن التحقق من مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتواصل مباحث وادي النطرون تحرياتها لكشف جميع ملابسات الواقعة، وجمع المعلومات التي تساعد في تحديد أسباب الوفاة، بينما تستكمل النيابة العامة إجراءاتها القانونية في ضوء ما تسفر عنه تحريات الأجهزة الأمنية وتقرير الطب الشرعي.