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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سيدة بالبحيرة تستغيث بعد تعرضها لحادث.. أسرتها تناشد نقلها لمستشفى متخصص

سيدة تستغيث بعد تعرضها لحادث بالبحيرة
سيدة تستغيث بعد تعرضها لحادث بالبحيرة
ساندي رضا

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة واقعة مأساوية، بعدما تعرضت سيدة تُدعى سناء عبد العزيز علي، تبلغ من العمر نحو 57 عامًا، لحادث دهس أثناء سيرها بشارع تشاومول، عقب انتهاء عملها في بيع «الشرابات»، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة، ودخولها في حالة حرجة داخل أحد المستشفيات.

إصابات بالغة ونزيف بالمخ

وقالت أسماء، ابنة المصابة، إن والدتها كانت في طريق عودتها إلى المنزل عقب انتهاء عملها، عندما تعرضت للدهس بواسطة سيارة يقودها شاب يُدعى «مروان»، وفقًا لرواية الأسرة.

وأضافت أن والدتها تعرضت للصدمة بقوة، موضحة: «العربية طيرتها لفوق، ورجعتها على إزاز العربية، وبعدها وقعت على الأرض».

وأشارت إلى أن والدتها نُقلت إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، لافتة إلى أن التقارير الطبية أفادت بإصابتها بنزيف في المخ، وكسر وشرخ بالجمجمة، وفقدان كامل للوعي، بالإضافة إلى كسور أخرى، من بينها كسر بالحوض وإصابات بالفقرات.

«أنا مش عايزة فلوس.. نفسي أشوف ماما بتتكلم»

وروت الابنة تفاصيل اللحظات التي سبقت وصولها إلى المستشفى، قائلة إن شقيقها اتصل بها وأخبرها بأن والدتها «تعبانة شوية»، مؤكدة أنها أدركت من طريقة الاتصال أن الأمر أكثر خطورة.

وأضافت: «لما روحت المستشفى لقيت ماما شعرها وهدومها كلها دم، وحالتها صعبة جدًا».

وأكدت أن والدتها لا تزال في حالة حرجة، مطالبة بسرعة التدخل لنقلها إلى مستشفى متخصص في المخ والأعصاب، نظرًا لخطورة الإصابات التي تعرضت لها.

وقالت: «أنا مش عايزة فلوس من حد، أنا نفسي بس أشوف ماما بتتكلم قدامي» .

من جانبه، قال محمد سعد، أحد أقارب الأسرة، إن السيدة كانت تعمل في فرشة لبيع «الشرابات» لمساعدة أسرتها وتوفير احتياجاتها، وكانت في طريق عودتها إلى المنزل عقب انتهاء عملها عندما وقع الحادث.

وأوضح أن السيارة صدمتها بقوة، ما أدى إلى إصابتها بإصابات خطيرة، مشيرًا إلى أن الأسرة تواجه صعوبة في توفير الرعاية الطبية المتخصصة التي تتطلبها حالتها.

وأكد أن مطلب الأسرة الأساسي هو توفير مكان طبي مناسب لحالتها، خاصة في ظل إصابات المخ والجمجمة وفقدانها الوعي.

الأسرة تنفي تحسن حالتها

وأشار قريب الأسرة إلى أن ذوي المصابة فوجئوا بانتشار منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتحسن حالتها الصحية وعودتها إلى منزلها، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة.

وأوضح أن السيدة لا تزال داخل المستشفى وفي حالة حرجة، مطالبًا بسرعة التدخل لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها، وإنقاذ حياتها، حتى تتمكن من استعادة وعيها والعودة إلى أسرتها.

وتواصل أسرة السيدة مناشداتها للمسئولين والجهات المعنية بالتدخل العاجل، والعمل على توفير الرعاية الطبية المتخصصة التي تتناسب مع خطورة حالتها.

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