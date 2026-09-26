الصحة تعلن توافر لقاح الإنفلونزا.. أماكن التطعيم في المحافظات

​أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية بجميع المحافظات، مؤكدة أهمية الحصول عليه سنويًا للوقاية من الفيروس ومضاعفاته الخطيرة، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء الذي يشهد ذروة انتشار العدوى التنفسية.

​وفي هذا السياق، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن التطعيم يعد ركيزة أساسية في منظومة الوقاية للحفاظ على صحة المواطنين ودعم جهود الدولة في تعزيز الصحة العامة. وأوضح أن اللقاح يستهدف بشكل خاص الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، والتي تشمل:

​كبار السن (65 عامًا فأكثر) والأطفال

​السيدات الحوامل

​مرضى الأمراض المزمنة (كالقلب، السكري، وأمراض الجهاز التنفسي)

​أصحاب المناعة الضعيفة والعاملون بالقطاع الصحي

​المسافرون والمقبلون على أداء فريضة الحج والعمرة نظرًا للتواجد في التجمعات المزدحمة

​تجديد الحماية بتركيبة حديثة

​من جانبه، أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن فيروس الإنفلونزا يتغير باستمرار من موسم لآخر؛ لذا يتم تحديث تركيبة اللقاح سنويًا لتتطابق مع السلالات المتوقع انتشارها، مما يضمن أعلى كفاءة ومستوى حماية ممكن للمواطنين.

​وشدد "عبدالغفار" على أمان وفاعلية اللقاح، لافتًا إلى أن تلقيه قبل حلول الشتاء بوقت كافٍ يتيح للجسم الوقت الكافي لتكوين الأجسام المضادة والمناعة اللازمة لمواجهة العدوى.

​أماكن توافر اللقاح

و​أوضحت وزارة الصحة أن لقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر حاليًا في مكاتب التطعيم غير الروتينية التابعة للوزارة في مختلف المحافظات.

ودعت الوزارة جموع المواطنين، وخاصة الفئات المستهدفة، إلى المسارعة بالحصول على التطعيم ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وعائلاتهم.

الصحة تعلن توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية سنويًا، باعتباره أحد أهم وسائل الوقاية الفعالة والآمنة من الإصابة بالإنفلونزا وتقليل احتمالية حدوث مضاعفاتها، خاصة مع حلول موسم الشتاء الذي تزداد خلاله فرص انتشار العدوى التنفسية.

وأكد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان أن التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية يمثل أحد الإجراءات الوقائية المهمة للحفاظ على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحصول على اللقاح سنويًا قبل بداية موسم الشتاء يسهم في تعزيز الحماية من الإنفلونزا ومضاعفاتها، ويدعم جهود الدولة في تعزيز الوقاية والحفاظ على الصحة العامة.

مهم للفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا

وأضاف نائب الوزير أن التطعيم يحظى بأهمية خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا، ومن بينها كبار السن من 65 عامًا فأكثر، والأطفال، والسيدات الحوامل، ومرضى الأمراض المزمنة خاصة أمراض القلب والسكري والجهاز التنفسي، وذوو المناعة الضعيفة، والعاملون بالقطاع الصحي، بالإضافة إلى المسافرين والمقبلين على أداء فريضة الحج والعمرة، نظرًا لزيادة فرص التعرض للعدوى في التجمعات والأماكن مرتفعة الكثافة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزارة تحرص على تعزيز الوعي بأهمية الوقاية من الإنفلونزا الموسمية وتشجيع المواطنين على اتباع السلوكيات الصحية السليمة والحصول على التطعيم سنويًا، باعتباره إجراءً وقائيًا يسهم في حماية الفرد وأسرته والمجتمع.

وأشار إلى أن فيروس الإنفلونزا يتغير من موسم إلى آخر، ولذلك يتم تحديث تركيبة اللقاح سنويًا بما يتوافق مع السلالات المتوقع انتشارها، بما يتيح الحصول على أفضل حماية ممكنة خلال الموسم، مؤكدًا أهمية الحصول على التطعيم كل عام لتجديد الحماية.

لقاح الإنفلونزا الموسمية من اللقاحات الآمنة والفعالة

وأكد المتحدث الرسمي أن لقاح الإنفلونزا الموسمية من اللقاحات الآمنة والفعالة، موضحًا أن الحصول عليه قبل بداية موسم الشتاء بوقت كافٍ يمنح الجسم فرصة لتكوين المناعة اللازمة، داعيًا المواطنين إلى الحرص على التطعيم ضمن إجراءات الوقاية والحفاظ على الصحة.

وأضاف أن اللقاح متوفر حاليًا بمكاتب التطعيم غير الروتينية التابعة لوزارة الصحة والسكان بجميع المحافظات، داعيًا المواطنين وبصفة خاصة الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا إلى التوجه للحصول عليه والاستفادة من الخدمات الوقائية التي توفرها الوزارة.