تعادل أنجولا يوجه ضربة جديدة لمنتخب مصر في تصنيف فيفا

كشف خبير اللوائح عامر العمايرة عن تأثير تعادل منتخب مصر مع أنجولا على رصيد الفراعنة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وكتب العمايرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «المنتخب المصري في تصنيف الفيفا لشهر يوليو 2026 كان يمتلك 1597.04 نقطة، بالتعادل مع منتخب أنجولا سيتم خصم -7.03 نقطة، لتصبح النقاط 1590.01 نقطة».

وتعادل منتخب مصر مع نظيره أنجولا سلبيًا دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراته الثانية في التصفيات أمام جنوب السودان، يوم الثلاثاء 29 سبتمبر، في مدينة جوبا، بعدما حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد المباراة في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويضم المنتخب المصري مجموعته في التصفيات إلى جانب أنجولا ومالاوي وجنوب السودان، حيث يحتل منتخب مالاوي الصدارة برصيد 3 نقاط، بينما يمتلك منتخب مصر نقطة واحدة بالتساوي مع أنجولا، في حين يتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط.

وتقام مباراة جنوب السودان ومصر في جوبا ضمن الجولة الثانية من التصفيات، قبل عودة المنتخب لخوض مباراة ودية أمام جنوب أفريقيا يوم 4 أكتوبر المقبل.