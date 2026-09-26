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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شيكابالا عن تصريحات حسام حسن بشأن الشناوي: الأنا بقت عالية بالجهاز الفني

شيكابالا
شيكابالا
يارا أمين

انتقد محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك السابق، تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، مؤكدًا أن حديث المدير الفني للفراعنة قد يؤثر على أجواء غرفة ملابس المنتخب.

وقال شيكابالا، خلال تصريحاته ببرنامج «الكورة مع فايق»: «تصريحات حسام حسن عن محمد الشناوي تخسره أوضة لبس المنتخب والأنا بقت عالية في الجهاز الفني».

وكان حسام حسن قد تحدث عن محمد الشناوي قبل مواجهة أنجولا، موضحًا أن اختيارات اللاعبين تخضع لرؤية الجهاز الفني، كما تطرق إلى فترة سابقة من مسيرة حارس الأهلي مع المنتخب، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني ساهم في استعادة مستواه.

وجاءت تصريحات شيكابالا عقب تعادل منتخب مصر مع نظيره أنجولا سلبيًا دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويستعد منتخب مصر لخوض ثاني مبارياته في التصفيات أمام جنوب السودان، يوم الثلاثاء 29 سبتمبر الجاري، في مدينة جوبا، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات. وكان اتحاد الكرة قد أعلن إقامة مواجهتي أنجولا وجنوب السودان يومي 25 و29 سبتمبر.

ويحتل منتخب مالاوي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب مصر في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع أنجولا، فيما يتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط.

محمود عبد الرازق شيكابالا الزمالك حسام حسن محمد الشناوي الأهلي

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