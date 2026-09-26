فيديو متداول يوثق طرد سيدة وأطفالها والاعتداء عليها داخل حديقة في سوهاج

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو يوثق واقعة أثارت حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي، بعدما ظهرت سيدة برفقة أطفالها داخل إحدى الحدائق العامة المجانية أمام الاستاد الرياضي شرق مدينة سوهاج، وتعرضها للطرد والاعتداء اللفظي عليها خلال وجودها بالمكان.

وأظهر الفيديو المتداول مشاهد للسيدة وأطفالها داخل الحديقة، فيما بدت حالة من التوتر وتعنيفها من قبل رجل في منتصف الثلاثينات من العمر، وسط مطالبات بضرورة كشف ملابسات الواقعة والتحقق من حقيقة ما جرى، خاصة أن المكان يعد متنفسًا عامًا ومتاحًا للمواطنين بالمجان.

ماذا حدث؟

وأثار تداول المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد من الأهالي بسرعة فحص الفيديو والوقوف على تفاصيل الواقعة، ومعرفة أسباب طرد السيدة وأطفالها، وتحديد المسؤول عن الواقعة ومحاسبته.

وأكد الناشرون أن الحدائق والمتنزهات العامة تمثل متنفسًا للأسر، خاصة محدودي الدخل، ومن ثم يجب أن تكون بيئة آمنة تتيح للمواطنين قضاء أوقاتهم دون تعرضهم لأي تجاوزات أو مضايقات.

ومن جانب آخر، شدد الأهالي على أهمية التحقق من كامل تفاصيل الواقعة قبل توجيه الاتهامات لأي طرف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود اعتداء أو مخالفة للقانون.