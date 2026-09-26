حملة مرورية بميدان التربية والتعليم لتيسير حركة المواطنين في سوهاج

شهد ميدان التربية والتعليم بمدينة سوهاج، حملة مرورية مكثفة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لتحقيق الانضباط المروري، ورفع كفاءة الشوارع والميادين، والحد من المخالفات التي تؤثر على حركة المواطنين والسيارات.

وجاءت الحملة في إطار خطة أمنية متكاملة تعتمد على الانتشار الميداني المستمر بمختلف المحاور والطرق الرئيسية والميادين الحيوية، مع تكثيف الحملات المرورية في المناطق التي تشهد كثافات مرورية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين.

ماذا حدث؟

وتركزت أعمال الحملة بميدان التربية والتعليم، أحد الميادين الحيوية بمدينة سوهاج، حيث انتشرت القوات والخدمات المرورية بالمنطقة، لمتابعة الحالة المرورية والتعامل مع أي مخالفات، إلى جانب تنظيم حركة السيارات ومنع المواقف العشوائية التي قد تتسبب في تكدسات أو تعوق حركة المرور.

وشددت الأجهزة الأمنية خلال الحملة على ضرورة الالتزام بقواعد وآداب المرور، والتعامل الحاسم مع المخالفات التي تعرض حياة المواطنين للخطر أو تؤثر على انتظام الحركة المرورية، مع استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم.

وتأتي الحملات المرورية المتواصلة تنفيذاً لتوجيهات مدير أمن سوهاج، بهدف فرض الانضباط في الشارع السوهاجي، وتحقيق أعلى معدلات الأمان على الطرق، فضلاً عن تعزيز التواجد الأمني بمختلف المناطق الحيوية.

وتواصل مديرية أمن سوهاج حملاتها المرورية والأمنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع الدفع بالخدمات اللازمة للتعامل الفوري مع أي كثافات أو معوقات مرورية، بما يعكس حرص الأجهزة الأمنية على تحقيق السيولة المرورية وتوفير بيئة آمنة للمواطنين أثناء تحركاتهم اليومية.

وأكدت الحملات الميدانية أن التواجد الأمني والمروري المستمر يمثلان أحد أهم محاور العمل الأمني، بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات، والحفاظ على انتظام الحركة، وتحقيق الانضباط بشوارع وميادين محافظة سوهاج.