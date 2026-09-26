الحامي المبدع | قصة فوز وزارة الداخلية المصرية بجائزة رابطة صناعة السينما الأمريكية.. كيف نجحت في تفكيك شبكة «ستريم إيست»؟

في تكريم دولي يعكس تنامي الدور الذي تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية المصرية في مواجهة الجرائم المستحدثة، حصدت وزارة الداخلية جائزة «الحامي المُبدع» لعام 2026، خلال الحفل الذي نظمته رابطة صناعة السينما الأمريكية (MPA)، يوم 23 سبتمبر الجاري، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور عدد من أعضاء الكونجرس ومسؤولي الإدارة الأمريكية، تقديرًا للجهود التي تبذلها الوزارة في مجال مكافحة القرصنة الرقمية وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وجاء منح الجائزة لوزارة الداخلية المصرية تقديرًا لما حققته أجهزتها الأمنية من نجاحات في التصدي للأنشطة الإجرامية المرتبطة بالفضاء الرقمي، وما تبذله من جهود لمواجهة عمليات البث غير المشروع للمحتوى، خاصة المحتوى الرياضي الذي يمثل أحد المجالات التي شهدت خلال السنوات الأخيرة انتشارًا واسعًا لجرائم القرصنة الإلكترونية.

ويأتي هذا التكريم في أعقاب نجاح أجهزة وزارة الداخلية في تفكيك شبكة «ستريم إيست»، التي وُصفت بأنها إحدى أكبر شبكات القرصنة الرقمية التي تخصصت في البث غير المشروع للمحتوى الرياضي، حيث تجاوز عدد زيارات المنصات التابعة لها مليارًا و600 مليون زيارة خلال عام واحد، بما يعكس حجم النشاط غير المشروع الذي كانت تمارسه الشبكة، ومدى انتشار منصاتها بين مستخدمي الإنترنت.

وتكشف واقعة تفكيك الشبكة عن طبيعة التحديات التي أصبحت تفرضها الجرائم الإلكترونية، والتي لم تعد تقتصر على صور الاحتيال الإلكتروني أو اختراق الحسابات والأنظمة، وإنما امتدت إلى أنشطة منظمة تستهدف المحتوى الرقمي وحقوق الملكية الفكرية، وتستفيد من التطور التكنولوجي وسهولة الوصول إلى المنصات الإلكترونية لجذب أعداد كبيرة من المستخدمين.

ومن هنا، يبرز دور الأجهزة الأمنية المتخصصة في تتبع الأنشطة غير المشروعة عبر شبكة الإنترنت، ورصد المنصات التي تقدم محتوى بصورة مخالفة للقانون، وصولًا إلى تحديد القائمين عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ويمثل حصول وزارة الداخلية على جائزة «الحامي المُبدع» تقديرًا للجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المصرية في التعامل مع أنماط جديدة ومتطورة من الجرائم، خاصة أن مكافحة القرصنة الرقمية تتطلب أدوات وآليات متطورة، إلى جانب خبرات متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتتبع النشاط الإلكتروني.

كما يعكس التكريم أهمية التعاون والتنسيق في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، في ظل الطبيعة المتغيرة للجرائم الرقمية، التي يمكن أن تستهدف محتوى أو منصات وجمهورًا في دول مختلفة، وهو ما يجعل التصدي لها بحاجة إلى جهود أمنية وتقنية متواصلة.

ولم تعد حماية حقوق الملكية الفكرية قضية مرتبطة فقط بحماية الأعمال الفنية أو الإنتاج السينمائي، وإنما أصبحت تشمل مختلف أشكال المحتوى الرقمي، ومن بينها البطولات والمنافسات الرياضية، التي تنفق المؤسسات والجهات المالكة لحقوق بثها استثمارات كبيرة لإنتاجها وتسويقها وتقديمها للجمهور.

وفي هذا السياق، يأتي نجاح وزارة الداخلية في تفكيك شبكة «ستريم إيست» ليؤكد حجم التحديات التي تواجهها الجهات المعنية بحماية المحتوى الرقمي، خاصة مع قدرة بعض شبكات القرصنة على الوصول إلى أعداد ضخمة من المستخدمين خلال فترات زمنية قصيرة.

ويحمل التكريم الذي حظيت به وزارة الداخلية المصرية في واشنطن دلالة أخرى، تتمثل في تقدير الجهود المصرية في مجال مواجهة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا، وإبراز ما تمتلكه الأجهزة الأمنية من قدرات في التعامل مع الجرائم المستحدثة التي تتطور بالتوازي مع التطور التكنولوجي.

وتؤكد الجائزة أن مواجهة الجريمة في العصر الرقمي لم تعد تعتمد فقط على الأساليب الأمنية التقليدية، وإنما أصبحت تتطلب توظيف التكنولوجيا والخبرات المتخصصة، والقدرة على تحليل النشاط الإلكتروني وتتبع المنصات والحسابات والشبكات التي تمارس أنشطة مخالفة للقانون.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود وزارة الداخلية في تطوير منظومة مواجهة الجرائم الإلكترونية، والتعامل مع التحديات التي فرضها الانتشار المتزايد لاستخدام الإنترنت والمنصات الرقمية، بما يسهم في تعزيز حماية المواطنين والمجتمع، إلى جانب حماية حقوق أصحاب المحتوى والملكية الفكرية.

وهكذا، تحولت واقعة تفكيك شبكة «ستريم إيست» من نجاح أمني في مواجهة واحدة من صور القرصنة الرقمية واسعة النطاق، إلى مناسبة لتكريم دولي لوزارة الداخلية المصرية، تقديرًا لدورها في التصدي للجرائم المستحدثة وحماية حقوق الملكية الفكرية، في وقت أصبحت فيه التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من أدوات الجريمة، وكذلك من أدوات مواجهتها.



