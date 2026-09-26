بعد قرار البنك المركزي الأخير.. اعرف حدود السحب اليومي من البنوك وATM

أثارت القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري اهتمام عملاء البنوك، خاصة مع تزايد التساؤلات حول الحدود القصوى المسموح بها للسحب النقدي والتحويلات المالية عبر القنوات المصرفية المختلفة، سواء من فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، إلى جانب تطبيق التحويلات اللحظية «إنستاباي».

يأتي هذا بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية عند 19% للإيداع و20% للإقراض، وهو ما دفع كثيرًا من العملاء إلى البحث عن تفاصيل القواعد المنظمة لحركة الأموال خلال الفترة الحالية.

الحد الأقصى للسحب من البنك

وفقًا للحدود المقررة، يصل الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميًا.

وكان البنك المركزي قد رفع هذا الحد في أبريل من العام الماضي، بعدما كان يبلغ 150 ألف جنيه، وذلك في إطار تيسير التعاملات النقدية للعملاء وتلبية احتياجاتهم المالية، خاصة أصحاب الأعمال والأشخاص الذين يحتاجون إلى سحب مبالغ كبيرة.

وبذلك يستطيع العميل الذي يرغب في الحصول على مبلغ نقدي كبير اللجوء إلى فرع البنك، مع الالتزام بالحدود والإجراءات المصرفية المعمول بها.

30 ألف جنيه من ماكينة ATM يوميًا

أما بالنسبة إلى ماكينات الصراف الآلي ATM، فيبلغ الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي 30 ألف جنيه.

وتتيح ماكينات الصراف الآلي خدمات السحب والإيداع على مدار الساعة، إلا أن قيمة السحب النقدي تخضع للحدود التي حددها البنك المركزي، إلى جانب أي ضوابط تشغيلية قد يطبقها البنك على بطاقاته وحساباته.

كما تختلف الرسوم بحسب الماكينة والبنك، بينما يكون السحب من ماكينة البنك مصدر البطاقة دون رسوم وفق القواعد المشار إليها في التقرير.

إنستاباي.. 70 ألفًا للمعاملة و120 ألفًا يوميًا

وبالنسبة إلى تطبيق «إنستاباي»، فإن الحدود تختلف عن السحب النقدي التقليدي، إذ يصل الحد الأقصى للمعاملة الواحدة إلى 70 ألف جنيه.

أما إجمالي الحد الأقصى للمعاملات خلال اليوم فيبلغ 120 ألف جنيه، ما يتيح للعملاء تنفيذ تحويلات مالية فورية من خلال الحساب البنكي المرتبط بالتطبيق.

وتعني هذه الحدود أن قيمة المبلغ الذي يستطيع العميل سحبه أو تحويله تختلف بحسب القناة المستخدمة؛ فالسحب من الفرع يصل إلى 250 ألف جنيه يوميًا، بينما يبلغ الحد عبر ATM نحو 30 ألف جنيه، في حين يصل الحد الأقصى للمعاملة الواحدة عبر إنستاباي إلى 70 ألف جنيه.