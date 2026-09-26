خزانة ملابس افتراضية.. ميزة سحرية وجديدة كلياً تصل تطبيق Google Photos

أتاحت شركة "جوجل" الأمريكية ميزة "خزانة الملابس الافتراضية" (Virtual Closet) المدعومة بالذكاء الاصطناعي لجميع مستخدمي تطبيق "Google Photos" على نظامي "أندرويد" و"iOS"، بعد أن كانت مقتصرة في مرحلتها الأولى على مستخدمي أندرويد فقط منذ شهر يونيو الماضي.

آلية مسح الصور

أفاد تقرير نشره موقع TechCrunch التقني، بأن الميزة الجديدة تعتمد على مسح مكتبة الصور المخزنة لدى المستخدم، للتعرف بدقة على قطع الملابس المختلفة التي يرتديها في لقطاته اليومية وفهرستها داخل خزانة رقمية مدمجة بالتطبيق. وتتيح الخاصية تصنيف القطع بحسب الفئة، كالملابس العلوية والقطع السفلية والمجوهرات، بما يسمح للمستخدم بدمج وتنسيق الملابس لمعاينة مظهره واختيار أزيائه دون الحاجة لتجربتها فعلياً.

استلهام فكرة الخزانة من السينما

أوضح التقرير أن تصميم الميزة استلهم فكرته مباشرة من تطبيق إدارة خزانة الملابس الرقمية الذي ظهر في فيلم التسعينيات الشهير "Clueless" الصادر عام 1995.

وباتت الميزة متوفرة رسمياً للمستخدمين في أسواق الولايات المتحدة والبرازيل والهند، لتكتمل بذلك خطة الإطلاق الموسع التي كانت جوجل قد أعلنت عنها مطلع العام الجاري، مستهدفة تحويل تطبيق الصور إلى أداة تنظيمية رقمية تلبي الاحتياجات اليومية.

ضمانات خصوصية تمنع مشاركة البيانات

أكدت شركة جوجل أن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بخزانة ملابس المستخدم تظل محفوظة ومحمية بالكامل داخل حسابه الشخصي، ولا تتم مشاركتها نهائياً مع أطراف خارجية أو مع شركات التجزئة والعلامات التجارية.

وشددت الشركة على أنها لا تستخدم هذه الميزة في الوقت الحالي لأغراض التسوق بالعمولة أو الترويج لمنتجات ومتاجر أخرى، حفاظاً على سرية الصور الشخصية للمستخدمين.

حزمة تحديثات متزامنة تشمل Gemini Spark

تزامن إطلاق خزانة الملابس مع طرح تحديثات برمجية إضافية داخل التطبيق، شملت دمج نموذج "Gemini Spark" في الولايات المتحدة لمشتركي باقتي "Google AI Pro" و"Ultra"، مما يتيح تعديل الصور ومشاركتها عبر أوامر نصية مباشرة.

كما حدّثت جوجل أداة التعليق "Markup" بإضافة قلم خاص لحجب وتعتيم البيانات الحساسة مثل لوحات ترخيص السيارات، فضلاً عن توفير فلاتر "Moods" الحصرية لنظام أندرويد والمستوحاة من كاميرات 35 ملم الرقمية القديمة.