لن تضطر للاتصال مجددا.. جوجل تتيح لـ Gemini إجراء المكالمات نيابة عنك

أتاحت شركة جوجل لمساعدها الذكي Gemini، إمكانية إجراء المكالمات هاتفية نيابة عن المستخدمين للتواصل مع الشركات والمتاجر، وذلك من خلال ميزة جديدة تحمل اسم Call for Me، في خطوة تأتي مع تزايد قدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي على تنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين.

ومن المقرر أن تبدأ الميزة في الظهور مبدئيا لمالكي هواتف Pixel 11 المشتركين في خدمة Gemini داخل الولايات المتحدة، كما ستتطلب استخدام النسخة التجريبية من تطبيق الاتصال التابع لـ جوجل على نظام أندرويد، باعتبارها لا تزال قيد الاختبار.

وعلى الرغم من أن جوجل توفر منذ سنوات خصائص لإجراء المكالمات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، فإن الإصدارات السابقة كانت محدودة من حيث المهام التي يمكنها تنفيذها.

أما مع التحديث الجديد، فسيتمكن Gemini من مشاركة بعض المعلومات الشخصية التي يوافق المستخدم على استخدامها أثناء المكالمات، وهو ما تقول جوجل إنه سيسمح له بتنفيذ مجموعة أوسع من المهام.

جوجل Gemini

وسيتمكن المستخدم أيضا من متابعة المكالمة لحظة بلحظة والتدخل لتولي المحادثة في أي وقت، كما ستستخدم ميزة Call for Me رقم الهاتف الشخصي للمستخدم لإجراء المكالمات، على أن يتم الاتصال مباشرة من هاتفه.

وبحسب جوجل، يستطيع الذكاء الاصطناعي التعامل مع مهام معقدة نسبيا، مثل الاتصال بمتجر للاستفسار عن توافر منتج معين، أو حجز طاولة في مطعم، أو تغيير موعد حجز قائم إلى تاريخ آخر، أو طلب وضع بعض المنتجات جانبا لحين استلامها.

وتستطيع الميزة الاتصال بالشركة والتعريف بنفسها، والتعامل مع القوائم الهاتفية الآلية، والانتظار على الخط، ثم إجراء المحادثة مع الموظف الموجود على الطرف الآخر.

وفي الوقت نفسه، يمكن للمستخدم متابعة سير المكالمة من خلال نص مباشر للمحادثة يظهر على الشاشة.

وتأتي هذه الخطوة امتدادا لسنوات من تجارب جوجل في مجال المكالمات المؤتمتة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وكانت جوجل لفتت الأنظار قبل سنوات خلال مؤتمر المطورين I/O عندما استعرضت قدرة مساعدها الذكي على الاتصال بصالون لحجز موعد، بل وإضافة ترددات صوتية مثل “أمم” و"آه" إلى المحادثة لجعلها تبدو أكثر طبيعية.

وفي العام الماضي، أطلقت جوجل ميزة “Ask for Me” التي أتاحت لـGemini الاتصال بالشركات نيابة عن المستخدمين للاستفسار عن الأسعار أو الخدمات.

كما حصل مستخدمو هواتف Pixel على ميزات مثل Hold for Me وTalk to a Live Rep، التي تستطيع التعامل مع أنظمة الرد الآلي والانتظار تلقائيا على الخط إلى أن يرد موظف حقيقي.

وهناك أيضا ميزة Direct My Call التي تعرض الأرقام التي ينبغي الضغط عليها للتنقل داخل أنظمة الرد الصوتي التفاعلي IVR.

وقالت جوجل إنها بدأت طرح تجربة Call for Me على نطاق محدود، موضحة أن المحادثات في العالم الحقيقي تحمل قدرا كبيرا من التعقيد والتنوع، ولذلك تحتاج الشركة إلى مزيد من الوقت لتحسين الميزة والتأكد من كفاءتها قبل توسيع نطاق إتاحتها للمستخدمين.