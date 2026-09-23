قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نثمن المواقف المصرية الرافضة للتهجير القسري
نبيل فهمي: لا بد من توفير الحماية اللازمة للأطفال في مناطق التوتر والنزاعات
جوهر نبيل يتحدّث عن الأهلي والخطيب .. ويكشف دور الرئاسة في حل أزمة أرض الزمالك
«على أي أساس؟» .. أحمد جلال يتساءل عن تعاقد الزمالك مع شركة لإدارة الكرة النسائية
زوجة سامي عبد الحليم: عنده قرحة فراش كبيرة ومحتاج دعوات الناس
أوكرانيا تحث روسيا في مجلس الأمن الدولي على قبول وقف إطلاق النار غير المشروط
بيان ناري من طرابزون سبور بسبب صلاح
«الخير جيّ من ناحية ليبيا».. سحب رعدية مطيرة تقترب من السلوم ورادار الطقس يترقب
محمد صلاح: نستطيع تحقيق كل أحلامنا.. والقادم أفضل مع منتخب مصر
وزير الخارجية يؤكد خلال لقائه مع نظيره الأوغندي أهمية التعاون والتكامل بين دول حوض النيل
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يشيد بالدور المصري في دعم القضية وإنهاء حرب غزة
طرابزون سبور يحذر من استغلال اسم صلاح وصورته في الإعلانات التجارية دون تصريح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بدون فورمات أو فقدان البيانات.. جوجل تختبر ميزة لإنقاذك عند نسيان رمز الـPIN

أندرويد يختبر طريقة جديدة لفتح الهاتف دون إعادة ضبط المصنع
أندرويد يختبر طريقة جديدة لفتح الهاتف دون إعادة ضبط المصنع
شيماء عبد المنعم

تختبر شركة جوجل ميزة جديدة في أندرويد قد تتيح للمستخدمين فتح هواتفهم عند نسيان رمز PIN أو كلمة المرور، دون الحاجة إلى إعادة ضبط المصنع ومسح بيانات الجهاز.

وكشف تحليل للشفرة البرمجية في الإصدار التجريبي الجديد من أندرويد عن ميزة مخفية تحمل اسم Unlock with Google Account، أو فتح القفل باستخدام حساب جوجل، تتيح استخدام حساب جوجل المرتبط بالجهاز لاستعادة الوصول إليه.

ماذا كشف تحليل النسخة التجريبية؟
 

اكتشف الباحث والمسرب المعروف باسم AssembleDebug الميزة أثناء فحص شفرة Android 17 QPR2 Beta 5.

وبحسب لقطة شاشة نشرها موقع Android Authority، يظهر الخيار داخل قائمة فتح قفل الجهاز Device unlock في إعدادات الهاتف، إلى جانب خيارات رمز PIN وكلمة المرور وبصمة الإصبع.

قائمة فتح قفل الجهاز

وتوضح الميزة: “إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور، يمكنك فتح جهازك باستخدام حساب جوجل المرتبط به”.

لكن الميزة لا تزال غير مفعلة حاليا، ولم تطرحها جوجل للاستخدام حتى لدى المشاركين في اختبار الإصدار التجريبي.

هل سبق أن قدم أندرويد هذه الميزة؟
 

نعم. ففي الإصدارات القديمة من أندرويد، وتحديدا Android 4.4 والإصدارات الأقدم، كان بإمكان المستخدم إعادة ضبط نمط القفل المنسي باستخدام بيانات تسجيل الدخول إلى حساب جوجل.

لكن جوجل أزالت هذه الميزة مع إطلاق Android Lollipop، واستبدلتها بنظام Factory Reset Protection (FRP) لأسباب أمنية.

وتعمل حماية FRP على التحقق من حساب جوجل بعد مسح الهاتف بالكامل وإجراء إعادة ضبط المصنع، وهي مصممة بشكل أساسي لمنع اللصوص من إعادة بيع الأجهزة المسروقة واستخدامها بسهولة.

الميزة اختيارية


تبدو ميزة Unlock with Google Account الجديدة اختيارية، إذ يظهر بجوارها مفتاح تشغيل وإيقاف، وبالتالي، يمكن للمستخدمين الذين يشعرون بالقلق من احتمال وصول شخص آخر إلى الهاتف ومعه كلمة مرور حساب جوجل إبقاء الميزة معطلة.

لكن نظام الحماية الحالي تسبب في مشكلة أخرى، إذ وجد بعض المستخدمين الذين نسوا رموز الدخول الخاصة بهم أنفسهم مضطرين إلى إجراء إعادة ضبط كاملة للهاتف، وتحمل خسارة بياناتهم مثلما قد يحدث مع شخص يحاول التعامل مع هاتف مسروق.

فتح القفل جوجل أندرويد نسيان رمز PIN فتح قفل الجهاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

شرارة حرب جديدة تهز إثيوبيا.. قوات تيجراي تسيطر على مطار في ميكلي.. واشتعال معركة إسقاط آبي أحمد

سورة الفاتحة

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف

صورة أرشيفية

بعد نشر الواقعة بصدى البلد|تحقيق وجزاءات لمعلمة ومديرة مدرسة بعد تشويه شعر تلميذ ببني سويف

الذهب يتراجع عالمياً اليوم الأربعاء بعد ارتفاع الدولار

مفاجأة.. الدولار يضرب الذهب بقوة والأوقية تهبط إلى 4329 دولارا

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن

صورة أرشيفية

كانت محتاجة صيانة والمدير مابلغش.. تفاصيل سقوط مروحة على التلاميذ بمدرسة بالنزهة

ترشيحاتنا

أيمن حسين

أيمن حسين بعد التعادل مع عُمان: لعبنا أمام فريق قوي وسنسعى للتعويض أمام الكويت

الكرة النسائية للزمالك

مدير الكرة النسائية يكشف تفاصيل معاناة لاعبات الزمالك مع السكن والطعام

مصطفي يونس

مصطفى يونس يروي موقفًا مؤثرًا مع صالح سليم: بكيت بعد ما قالي روح على بيتك

بالصور

للانش بوكس.. طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

مرسيدس تلوح بإغلاق مصانع في ألمانيا.. ارتفاع التكلفة يضغط على الإنتاج

مصنع مرسيدس
مصنع مرسيدس
مصنع مرسيدس

طريقة عمل كيك السينامون

طريقة عمل كيك السينامون..
طريقة عمل كيك السينامون..
طريقة عمل كيك السينامون..

كسر الزيرو.. أسعار رينو تاليانت موديل 2025 المستعملة في مصر

رينو تاليانت
رينو تاليانت
رينو تاليانت

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

عمر السعيد

إسلام جمال وهشام ماجد فى جنازة والد عمر السعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد