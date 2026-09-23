بدون فورمات أو فقدان البيانات.. جوجل تختبر ميزة لإنقاذك عند نسيان رمز الـPIN

تختبر شركة جوجل ميزة جديدة في أندرويد قد تتيح للمستخدمين فتح هواتفهم عند نسيان رمز PIN أو كلمة المرور، دون الحاجة إلى إعادة ضبط المصنع ومسح بيانات الجهاز.

وكشف تحليل للشفرة البرمجية في الإصدار التجريبي الجديد من أندرويد عن ميزة مخفية تحمل اسم Unlock with Google Account، أو فتح القفل باستخدام حساب جوجل، تتيح استخدام حساب جوجل المرتبط بالجهاز لاستعادة الوصول إليه.

ماذا كشف تحليل النسخة التجريبية؟



اكتشف الباحث والمسرب المعروف باسم AssembleDebug الميزة أثناء فحص شفرة Android 17 QPR2 Beta 5.

وبحسب لقطة شاشة نشرها موقع Android Authority، يظهر الخيار داخل قائمة فتح قفل الجهاز Device unlock في إعدادات الهاتف، إلى جانب خيارات رمز PIN وكلمة المرور وبصمة الإصبع.

قائمة فتح قفل الجهاز

وتوضح الميزة: “إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور، يمكنك فتح جهازك باستخدام حساب جوجل المرتبط به”.

لكن الميزة لا تزال غير مفعلة حاليا، ولم تطرحها جوجل للاستخدام حتى لدى المشاركين في اختبار الإصدار التجريبي.

هل سبق أن قدم أندرويد هذه الميزة؟



نعم. ففي الإصدارات القديمة من أندرويد، وتحديدا Android 4.4 والإصدارات الأقدم، كان بإمكان المستخدم إعادة ضبط نمط القفل المنسي باستخدام بيانات تسجيل الدخول إلى حساب جوجل.

لكن جوجل أزالت هذه الميزة مع إطلاق Android Lollipop، واستبدلتها بنظام Factory Reset Protection (FRP) لأسباب أمنية.

وتعمل حماية FRP على التحقق من حساب جوجل بعد مسح الهاتف بالكامل وإجراء إعادة ضبط المصنع، وهي مصممة بشكل أساسي لمنع اللصوص من إعادة بيع الأجهزة المسروقة واستخدامها بسهولة.

الميزة اختيارية



تبدو ميزة Unlock with Google Account الجديدة اختيارية، إذ يظهر بجوارها مفتاح تشغيل وإيقاف، وبالتالي، يمكن للمستخدمين الذين يشعرون بالقلق من احتمال وصول شخص آخر إلى الهاتف ومعه كلمة مرور حساب جوجل إبقاء الميزة معطلة.

لكن نظام الحماية الحالي تسبب في مشكلة أخرى، إذ وجد بعض المستخدمين الذين نسوا رموز الدخول الخاصة بهم أنفسهم مضطرين إلى إجراء إعادة ضبط كاملة للهاتف، وتحمل خسارة بياناتهم مثلما قد يحدث مع شخص يحاول التعامل مع هاتف مسروق.