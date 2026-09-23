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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس "أنثروبيك": سوء إدارة الذكاء الاصطناعي قد يجعله خطراً على البشرية

رئيس "أنثروبيك
رئيس "أنثروبيك
أ ش أ

 حذر الرئيس التنفيذي لشركة " «Anthropic" الامريكية للذكاء الاصطناعى داريو أمودي من أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي، رغم ما يحمله من فوائد كبيرة للعالم، ينطوي على مخاطر يجب التعامل معها بجدية، مؤكداً أن سوء إدارة هذه التكنولوجيا قد يجعلها "خطراً على البشرية ككل".

وقال أمودي - خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة رفيعة المستوى حول الذكاء الاصطناعي والأمن الدولي اليوم الأربعاء - إن هناك خطرين رئيسيين على المستوى العالمي، هما إساءة استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، وفقدان السيطرة عليها، معتبراً أن خطورتهما تبرر بحثهما داخل مجلس الأمن.

وأضاف أن «Anthropic» مستعدة لإبطاء تطوير تقنياتها بالقدر اللازم لضمان أن تكون كل تقنية جديدة تطلقها آمنة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن إدارة هذه المخاطر "أكبر من أن تتحملها شركة واحدة بمفردها".

وقدم أمودي ثلاث مقترحات للمجلس، من بينها العمل على التوصل إلى اتفاقات محددة يمكن لجميع الدول الأعضاء دعمها، مثل حظر استخدام الذكاء الاصطناعي في تصنيع الأسلحة البيولوجية.

ودعا إلى تطوير أنظمة تقييم قادرة على مواكبة سرعة تطور الذكاء الاصطناعي، ووضع معايير عالمية مشتركة لاختبار النماذج ورصد مخاطر إساءة استخدامها أو فقدان السيطرة عليها.

وأكد أمودي أن القدرات المتقدمة للذكاء الاصطناعي يمكن أن تحقق فوائد واسعة، لكنه شدد على أن تلك الفوائد لن تكون مضمونة ما لم يصاحبها إطار فعال لإدارة المخاطر والسلامة.

الرئيس التنفيذي لشركة «Anthropi الامريكية التطور السريع ذكاء الاصطناعي

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