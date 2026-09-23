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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طلاب مدرسة دهشور الثانوية يستغيثون: المدير طردنا وشتمنا عشان ما اخترناش البكالوريا

طلاب مدرسة دهشور الثانوية
طلاب مدرسة دهشور الثانوية
ياسمين بدوي

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فيديو يستغيث فيه طلاب الثانوية العامة بمدرسة دهشور الثانوية ، بوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، لإنقاذهم بعد قيام مدير المدرسة المذكورة بطردهم لإنهم “اختاروا ثانوية عامة مش بكالوريا” على حد قولهم

وقالت احدى الطالبات في الفيديو المتداول باكية : المدير عبد القادر همام طردنا ، وقال لنا ايه اللي جابكم هنا وشتمنا ورمانا برة و شتمنا وقطع لنا الشنط 

وأضافت قائلة : نناشد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف انه يجيب لنا حقنا ، احنا ثانوي عام احنا بنات مش هانطلع برة بلدنا عشان اختارنا الثانوية العامة بدل وما اختارناش البكالوريا ، وحضرتك قولت ان البكالوريا مش اجباري  ، وأولياء امورنا مش في وسعهم انهم يدفعوا مصاريف مواصلات للانتقال لمدارس بعيدة لدفع ثمن اختيارنا للثانوية العامة بدل البكالوريا.

ومن جانبهم قال الطلاب البنين أيضا : ده رابع يوم نطرد من مدرسة دهشور الثانوية ، ازاي نتطرد واحنا عددنا 45 طالب وفي مدرسين متوفرين و جاهزين يشرحوا لنا في المدرسة

وحتى الآن لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أي بيانات رسمية لتوضيح مدى صحة ما جاء في الفيديو المتداول الذي أثار جدلا واسعا على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك

التعليم : نظام البكالوريا “مش اجباري” والطالب من حقه يختار

وكان قد أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف ، أنه لا يوجد توجيه لاخبار الطلاب على اختيار نظام البكالوريا او الثانوية العامة 

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي صدور أي قرارات تنص على إجبار طلاب الصف الأول الثانوي على اختيار البكالوريا المصرية بدلا من الثانوية العامة أو العكس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : الطالب من حقه قانونا اختيار النظام المناسب له 

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ، على أن من أبرز مزايا نظام البكالوريا المصرية تخفيض عدد المواد الدراسية، والقضاء على مبدأ الفرصة الواحدة من خلال إتاحة فرص متعددة أمام الطالب، فضلًا عن إتاحة إمكانية التحويل من مسار إلى آخر.

وفيما يخص الهيكل الدراسي لنظام البكالوريا المصرية، أوضح الوزير أن المرحلة الرئيسية للصف الثاني الثانوي تشمل مجموعة من المواد الأساسية، هي اللغة العربية، والتاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى، إلى جانب نشاط التربية الرياضية ومادة الثقافة المالية اللذين لا تُضاف درجاتهما إلى المجموع الكلي، كما أن المرحلة الرئيسية للصف الثالث الثانوي تتضمن مادة التربية الدينية ضمن المواد الأساسية.

مدرسة دهشور الثانوية وزير التربية والتعليم الثانوية العامة البكالوريا

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