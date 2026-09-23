وزير البترول يبحث مع وفد «إيني» الإيطالية التعجيل بتنمية الاكتشافات الجديدة وزيادة الإنتاج

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع وفد شركة «إيني» الإيطالية، ضم السيد دييجو بورتوجيزي، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي، والسيد أندريا باربيري، المدير العام لشركة «إيني» في مصر، والمهندس محمود أبو اليزيد، نائب المدير العام، لمتابعة موقف المشروعات الجارية وخطط التعجيل بتنمية الاكتشافات الجديدة وزيادة الإنتاج، إلى جانب بحث فرص جديدة للاستكشاف في مصر.

وأكد الوزير أهمية التعجيل بتنمية حقل «دينيس» المكتشف بالبحر المتوسط لوضعه على الإنتاج، كما شدد على ضرورة تكثيف التنسيق بين جميع الأطراف المعنية والالتزام ببرامج زمنية محددة بوضوح، بما يضمن التعجيل ببدء الإنتاج والاستفادة من موارد الحقل.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمحطة «مليحة» بالصحراء الغربية، حيث أوشكت أعمالها على الانتهاء تمهيدًا لبدء التشغيل. وأكد الوزير أن المشروع يمثل أولوية لما يتيحه من إمكانية إضافة كميات جديدة من الغاز إلى الإنتاج من الآبار المكتشفة بالمنطقة.



وبحث الجانبان كذلك آخر تطورات مشروع تنمية حقل «كرونوس» في قبرص وخطط ربط الحقل بالبنية التحتية المصرية في أعقاب صدور قرار الاستثمار النهائي من الشركاء كخطوة إيجابية لتسريع التنفيذ ، وجدد الوزير تأكيد دعم وزارة البترول والثروة المعدنية لاستكمال الإجراءات اللازمة وتسريع وتيرة العمل، بما يتيح الاستفادة بصورة أسرع من موارد الغاز بالحقل، ويعزز التعاون في مجال الغاز بين مصر وقبرص، ويحقق أقصى استفادة من منظومة البنية التحتية المصرية.

ومن جانبهم، جدد مسئولو شركة «إيني» تأكيد التزام الشركة بمواصلة وتعزيز التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والإسراع بتنفيذ المشروعات الجارية، وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، إلى جانب دراسة فرص جديدة في قطاع البترول والغاز في مصر.

حضر الاجتماع المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس إسحاق سعد، وكيل الوزارة للإنتاج. See less