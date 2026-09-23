غدًا.. انطلاق مونديال الأندية لكرة اليد من العاصمة الجديدة بمشاركة 10 أندية عالمية

تتبقى 24 ساعة فقط على انطلاق منافسات النسخة التاسعة عشرة من بطولة العالم للأندية لكرة اليد، والتي تستضيفها العاصمة الجديدة خلال الفترة من 24 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر المقبل، بمشاركة 10 من أبرز أندية العالم.

وتقام منافسات البطولة بتنظيم من الشركة المتحدة للرياضة، وسط استعدادات مكثفة لانطلاق الحدث العالمي الذي يجمع نخبة من أندية كرة اليد على مستوى العالم، في منافسات قوية للتتويج باللقب.

وتنطلق مباريات البطولة غدًا الخميس 24 سبتمبر، على أن تستمر المنافسات حتى الأول من أكتوبر، وسط ترقب كبير من جماهير كرة اليد لمتابعة مواجهات البطولة.

وتذاع جميع مباريات مونديال الأندية لكرة اليد حصريًا عبر قناة أون سبورت وتطبيق «أون»، لإتاحة منافسات البطولة للجماهير ومتابعة مباريات الأندية المشاركة حتى المباراة النهائية.

وتشهد البطولة مشاركة 10 أندية، تتنافس على مدار أيام المنافسات من أجل حصد لقب النسخة التاسعة عشرة من مونديال الأندية لكرة اليد.