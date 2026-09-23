هدى الإتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة هدى الاتربي، صورًا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

تفاصيل إطلالة هدى الاتربي..



وتألقت هدى الاتربي، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية، فستانا قصيرا باللون الاسود المنقط باللون الابيض قصير فوق الركبة.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.