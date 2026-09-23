قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باحث: «الإخوان» توظف الشائعات للضغط على الاقتصاد المصري
الشائعات.. سلاح الحرب النفسية لاستهداف اقتصاد الدولة المصرية
إصابة نجل سفير إسرائيل لدى واشنطن في عملية دهس قرب رام الله
لماذا عبّر القرآن الكريم عن الزوجة بلفظ «الصاحبة»؟.. خالد الجندي يوضح
عبد العاطي ولافروف يبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر وروسيا وتطورات أزمات المنطقة
الرئاسي الليبي: نؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة
تخليد اسم محمود عزمي داخل مجلس الأمن.. ووزير الخارجية يشارك في تدشين لوحة تذكارية
مرتبطة بحرب إيران.. وفاة غامضة لضابطة أمريكية في رحلة جوية ترفع حصيلة القتلى إلى 19
مخطط لإنهاء حياة بن جفير.. وإسرائيل تعلن إحباطه
نائب رئيس الوزراء يتابع تطوير «الغزل والنسيج» ويؤكد: الدولة منفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص
القوات الحكومية اليمنية: إسقاط مسيرة لجماعة الحوثي غرب محافظة تعز
صابرين النجيلي في دويتو أمسك حرامي: تجربة مميزة مع دياب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هدى الإتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هدى الاتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة
هدى الاتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة
رنا عصمت

شاركت الفنانة هدى الاتربي، صورًا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

تفاصيل إطلالة هدى الاتربي..


وتألقت هدى الاتربي، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية، فستانا قصيرا باللون الاسود المنقط باللون الابيض قصير فوق الركبة.

 وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

May be an image of Santorini
May be an image of towel
May be an image of Santorini
هدى الاتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة هدى الاتربي صور هدى الاتربي إطلالة هدى الاتربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

جوارديولا وصلاح

شيء نادر .. «جوارديولا»: محمد صلاح اللاعب الذي تمنيت وجوده معي في مانشستر سيتي

ارشيفي

إثيوبيا تشتعل.. جبهة تيجراي تسيطر على مطار ميكيلي

المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

جمال شعبان

جمال شعبان يحذر من 4 أسباب للموت المفاجئ.. ويكشف تأثير الزعل والتوتر على القلب

ترشيحاتنا

شركة ريدماجيم

لمحبي الجيمز.. إطلاق وحش الألعاب القادم RedMagic 12 Pro .. إليك أهم مواصفاته

مواصفات بنتلي GT S

بنتلي ترسل كونتيننتال إلى الفضاء في أغرب حملة على الإطلاق

ساعة Matrix،

بمواصفات احترافية إليك أفضل ساعة ذكية في الأسواق 2026

بالصور

هدى الإتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هدى الاتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة
هدى الاتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة
هدى الاتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة

نيسان تكشف "بيكسو".. كهربائية صغيرة بمدى 259 كم وشحن سريع

نيسان بيكسو
نيسان بيكسو
نيسان بيكسو

بجسم نحيف.. الجمهور لـ مي حلمي يسأل "عملتى إيه"؟

بجسم نحيف.. الجمهور لـ مى حلمى يسأل "عملتى إيه"؟
بجسم نحيف.. الجمهور لـ مى حلمى يسأل "عملتى إيه"؟
بجسم نحيف.. الجمهور لـ مى حلمى يسأل "عملتى إيه"؟

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور
مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور
مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

عمر السعيد

إسلام جمال وهشام ماجد فى جنازة والد عمر السعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد