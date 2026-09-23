رئيس مجلس النواب الأردنى يبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون البرلماني والعلاقات بين البلدين

بحث رئيس مجلس النواب الأردني مازن القاضي، اليوم الأربعاء، مع السفير البريطاني لدى المملكة فيليب هول، بحضور المستشارة السياسية في السفارة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في المجال البرلماني.

وأكد القاضي - خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بدار مجلس النواب - متانة العلاقات الأردنية البريطانية، مشيدًا بمستوى التعاون القائم بين البلدين وما يحققه من انعكاسات إيجابية على مختلف الأصعدة.

واستعرض مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري في الأردن، والتي تأتي في إطار مشروع وطني وجّه به العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.

وتطرق القاضي إلى كلمة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحًا أنها حملت رؤية استراتيجية متكاملة تجاه أزمات المنطقة، ووضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية والسياسية.

وأشار إلى أن الخطاب الملكي قدم رؤية واضحة للتعامل مع أزمات المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرضها، في إطار حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.

وثمّن القاضي، المواقف البريطانية الداعمة لحل الدولتين، وكذلك القرارات التي اتخذتها بريطانيا بفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

من جانبه، أكد السفير البريطاني عمق العلاقات بين بلاده والأردن، مشددًا على الدور الذي يقوم به الأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، في دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب هول عن حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون مع الأردن في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، مشيدًا بمسارات التحديث الشاملة التي يقودها الملك عبدالله الثاني.

وجدد السفير البريطاني موقف بلاده الداعم لحل الدولتين، مشيدًا برؤية الملك عبدالله الثاني لتحقيق السلام في المنطقة، وضمان إقامة الدولة الفلسطينية، ومؤكدًا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

ك ف