أحمد موسي يحتفل مع أهالي قريته بالصعيد: الطبل البلدي جزء من فرحتنا و شكرا لكل إللي شرفونا

احتفل الإعلامي أحمد موسى بتعافيه وتماثله للشفاء وسط استقبال حافل من أهالي قريته شطورة بمركز طهطا في محافظة سوهاج.

وعبّر موسى عن سعادته البالغة بحفاوة الاستقبال وأجواء الصعيد المميزة عبر مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر وهو يرتدي الجلباب الصعيدي التقليدي ويرقص على نغمات الطبل البلدي والأغاني التراثية وسط أهله ومحبيه.

وجّه الشكر والتقدير لكل من حضر واستقبله قائلًا: "شكراً لكل أهلي، مش عايز أقول لحضراتكم أنا فرحتي قد إيه النهاردة".

أكد على اعتزازه بالعادات والتقاليد قائلًا: "الطبل البلدي جزء من فرحتنا"، مشيراً إلى أنه خرج عن التقاليد المعتادة للاحتفال ومشاركة الحبايب فرحتهم.

وقد عبّر عن فخره بأصوله وتاريخ بلده وأثنى على كرم ومحبة أهالي شطورة الذين توافدوا لتحيته والاحتفال بعودته بعد رحلة تعافيه.