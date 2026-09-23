مدبولي: استمرار النزاعات يفرض أعباءً متزايدة على الدول النامية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا بد من تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة، مشيرا إلى أن النزاعات الجيوسياسية تفرض أعباءً متزايدة على الدول النامية، وتهدد بتقويض المكتسبات التي حققتها على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن مواجهة هذه التحديات تتطلب خلق بيئة دولية مواتية للتنمية.

وقال مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع رفيع المستوى للإحتفال بالذكرى الـ 40 للإعلام الخاص بالحق في التنمية، أنه لا بد من ضرورة العمل نحو إقامة نظام اقتصادي دولي أكثر عدالة وإنصافًا، وإزالة العوائق الهيكلية التي تحد من قدرة الدول النامية على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة شعوبها.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أصبحت نموذجًا يُحتذى به في مجال التنمية، لما تستهدفه من تحسين الخدمات والبنية الأساسية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

استمرار النزاعات

وتابع أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب توفير بيئة مستقرة وآمنة، مشددًا على أنه لا يمكن البحث عن التنمية في ظل استمرار النزاعات، وأن السلام والاستقرار يمثلان شرطًا أساسيًا لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.