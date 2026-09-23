زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار بشرط التزام روسيا وضمانات أمنية حقيقية

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن خيار أوكرانيا الأساسي هو الدفاع عن نفسها وحماية أراضيها، مع إبداء الاستعداد للانتقال إلى المسار الدبلوماسي ووقف إطلاق النار، بشرط التزام الجانب الروسي بالمثل وضمان وجود ضمانات أمنية حقيقية.

وقال زيلينسكي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، المنعقدة في نيويورك مساء اليوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية لا تستهدف النفط الروسي في حد ذاته، بل تسعى إلى ضرب وتدمير القدرات الاقتصادية والعسكرية لروسيا التي تطيل أمد الحرب.

وكشف الرئيس الأوكراني عن فقدان الجيش الروسي ما بين 248 و249 ألف عسكري خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، أي خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أغسطس الماضي.

وأعلن زيلينسكي أن روسيا أطلقت خلال أسبوع واحد في سبتمبر 2026 أكثر من 2000 طائرة مسيرة هجومية، معظمها بمحركات نفاثة، و1700 قنبلة جوية و19 صاروخًا على مناطق مختلفة في أوكرانيا.

وحذر الرئيس الأوكراني من أن الذكاء الاصطناعي قد يبدأ قريبًا في حسم نتائج المعارك على الأرض دون تدخل بشري كامل، ما قد يعرض العالم لسباق تسلح مدمر.

وأضاف أن استمرار العمليات العسكرية وتوسع القوات الروسية في السيطرة على مزيد من المدن والأراضي الأوكرانية يتناقضان مع المساعي والاتصالات الدبلوماسية الرامية إلى وقف الحرب والتوصل إلى تسوية