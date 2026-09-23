فيديو مؤثر.. طلاب يفاجئون زميلهم بالاحتفال بعيد ميلاده داخل الفصل بطريقة مبتكرة

انتشر مقطع فيديو مؤثر على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وثّق لحظة استثنائية قام فيها مجموعة من الطلاب بمفاجأة زميلهم داخل الفصل الدراسي للاحتفال بعيد ميلاده بطريقة غير متوقعة ومبتكرة.

وأظهر الفيديو دخول الطالب إلى الفصل بشكل طبيعي، قبل أن يتفاجأ بزملائه وهم يصفقون ويرددون أغاني عيد الميلاد، مع تزيين الفصل بالبالونات، في مشهد خطف قلوب المتابعين.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الفيديو، معبرين عن إعجابهم بروح الصداقة والمحبة التي جمعت بين الطلاب، مؤكدين أن مثل هذه اللفتات البسيطة تترك أثراً كبيراً في نفوس زملائهم وتقوي روح الانتماء داخل المدرسة.

وحصد المقطع آلاف المشاهدات والتعليقات التي أشادت بتصرف الطلاب ووصفته بأنه "درس في الإنسانية والوفاء"، مطالبين بنشر مثل هذه الإيجابيات بين طلاب المدارس.