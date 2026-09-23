أمنية حسن: 10 سنوات في الطب .. والمسرح حاضر في حياتي | فيديو

كشفت الفنانة أمنية حسن تفاصيل رحلتها بين دراسة الطب وممارسة الفن، مؤكدة أن الجانب الفني كان حاضرًا في حياتها منذ الصغر، وأنها اعتادت دائمًا الجمع بين الدراسة والأنشطة الفنية المختلفة.

وقالت أمنية حسن، خلال لقائها مع سارة سامي في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنها منذ فترة المدرسة كانت تحرص على ممارسة أنشطة فنية إلى جانب الدراسة، موضحة: «أنا من أيام المدرسة متعودة إن دايمًا يبقى في حاجة جنب الدراسة، ممكن أكون بطلع الأولى على الفصل، بس أنا في مزيكا، في مسرح، في حاجة فنية».

وأضافت أنها حرصت منذ دخولها كلية الطب على الاستمرار في ممارسة الفن، قائلة: «أول ما دخلت الكلية حطيت رجلي كده قولت: فين المسرح؟ فين فريق الكورال؟ ده لازم يبقى موجود».

وأوضحت أمنية حسن أن تخصصها في الجلدية والتجميل جعلها تشعر بوجود مساحة مشتركة بين الطب والفن، مؤكدة أن الجانب الفني يمثل جزءًا أساسيًا من شخصيتها، وأنها ترى نفسها تجمع بين المجالين.

وعن قدرتها على التوفيق بين الطب والفن، قالت: «ساعات بروح للفن أكتر على حسب البروجكتس اللي أنا داخلة فيها، وغصب عني ممكن تيجي على الطب، والعكس صحيح»، مشيرة إلى أنها قضت نحو 10 سنوات في دراسة الطب، بالتزامن مع ممارسة المسرح بصورة محدودة.

وأكدت أمنية حسن أن الفن لم يكن مرحلة عابرة في حياتها، وإنما ظل حاضرًا إلى جانب دراستها وعملها الطبي، لتجمع بين مسارين مختلفين شكلا جانبًا مهمًا من تجربتها الشخصية والمهنية.