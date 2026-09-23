وفاة الفنان الفرنسي أرنو ديني ورسالة وداع مؤثرة

توفي الفنان الفرنسي أرنو ديني أمس عن عمر ناهز 43 عامًا، إثر مضاعفات صحية خطيرة تعرّض لها عقب خضوعه لجراحة في فخذه الأيمن.



وشهدت حالته الصحية تدهورًا سريعًا خلال الأيام الأخيرة، وهو ما دفع جمهوره ومتابعيه على منصات التواصل الاجتماعي إلى تداول رسالة وداع كان قد كتبها الفنان الراحل، عبّر فيها عن معاناته الجسدية الطويلة.



نشر أرنو ديني عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة ودّع فيها جمهوره، جاء فيها: "لقد انتهيت بسبب سوء المعاملة الطبية"، في إشارة واضحة إلى تحميله الأطباء الذين أجروا له الجراحة مسؤولية تدهور حالته الصحية وتفاقم معاناته على مدار السنوات الثلاث الماضية".



وأوضح الفنان الراحل في رسالته أنه فقد شهيته للطعام تدريجيًا، ولم يعد قادرًا على ممارسة حياته بشكل طبيعي، إلى جانب فقدانه المستمر للوزن. وأضاف: "عندما عجزت عن المشي وعن كل شيء، قيل لي من قبل الأطباء: حالتك أصبحت مزمنة، عد إلى منزلك".



ويعرف أرنو ديني خصوصا بإخراجه لمسرحيتي "Liaisons dangereuses" و"Femmes savantes".



وأدت هذه العملية إلى ظهور كثير من الآثار الجانبية لديه، ما دفعه في نهاية المطاف إلى إزالة هذه الدعامة في الولايات المتحدة، في أبريل 2024.