تفاصيل الاجتماع الفني لتصفيات شمال أفريقيا تحت 20 عامًا

عقد اليوم، بمدينة الإسماعيلية الاجتماع الفني والتنسيقي لتصفيات اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، المؤهلة لكأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، والتي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 24 سبتمبر الحالي وحتى 6 أكتوبر المقبل، بمشاركة منتخبات: مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب.

وترأس الاجتماع أمين موقو، المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا، بحضور رضا كريم، نائب المدير التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا ، وأسامة سيد، المدير التنفيذي لمنطقة الإسماعيلية لكرة القدم، إلى جانب ممثلي المنتخبات المشاركة وأعضاء اللجنة المنظمة.

وفي بداية الاجتماع، توجه أمين موقو بالشكر إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، على استضافة التصفيات وتوفير كل سبل النجاح، متمنيًا التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة.

وناقش الاجتماع مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية واللوجيستية الخاصة بالتصفيات، وفي مقدمتها الترتيبات التحكيمية والإعلامية والأمنية والطبية، وخطط الانتقالات، وتجهيزات الملاعب ومرافق التدريب والإقامة، بما يضمن توفير أفضل الظروف للمنتخبات وحسن سير المباريات.

ألوان المنتخبات

كما تم خلال الاجتماع اعتماد ألوان أطقم المنتخبات خلال مباريات الجولتين الأولى والثانية، المقررة إقامتهما يومي 24 و27 سبتمبر، حيث يخوض منتخب مصر مبارياته بالطاقم الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، على أن يكون الطاقم الأبيض هو الزي الاحتياطي طوال منافسات التصفيات.

وتنطلق التصفيات غدًا الخميس بإقامة مباراتين على ملعب هيئة قناة السويس، تجمع الأولى بين الجزائر وتونس في الرابعة والنصف عصرًا، بينما يلتقي منتخب مصر، ليبيا في الثامنة مساءً، على أن يحصل المنتخب المغربي على راحة في الجولة الافتتاحية.

وحضر الاجتماع ممثلاً عن منتخب الشباب، محمود حرب المدير الإداري، ومحمد عيد مسئول المهمات.