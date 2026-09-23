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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تحديث بطاقات التموين 2026.. شروط إضافة المواليد الجدد والفئات المستحقة

تحديث بطاقات التموين 2026
تحديث بطاقات التموين 2026
خالد يوسف

تتصدر بطاقات التموين، اهتمام ملايين الأسر المصرية الساعية لضمان استمرارية الدعم السلعي وتوسيع مظلة الاستفادة منه، ومع إطلاق وزارة التموين خدمات رقمية متطورة، زاد البحث حول الخطوات الرسمية لـتحديث بيانات بطاقات التموين وشروط إضافة المواليد الجدد في عام 2026، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط منظومة الدعم وتوجيهه لمستحقيه بدقة، ما يطرح تساؤلات ملحة حول الفئات المستحقة والمستندات المطلوبة لإتمام التسجيل عبر بوابة مصر الرقمية بكل سهولة.

كيفية تحديث بطاقات التموين 2026

ويتمكن المواطنون من تحديث بطاقات التموين 2026، من خلال بوابة مصر الرقمية، واتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول على بوابة مصر الرقمية من خلال الضغط هنــــــــــا.

- اختيار أيقونة «خدمات التموين».

- الضغط على أيقونة «تفعيل بطاقة التموين».

- ادخال بيانات البطاقة التموينية.

- ادخال بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية.

- الضغط على أيقونة «موافق».

- الضغط على أيقونة «التالي».

- وفي النهاية، تصلك رسالة عبر الهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية باسم رب الأسرة مدون فيها كود تفعيل بطاقة التموين.

المستندات المطلوبة لتحديث البطاقة التموينية

- بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه).

- وثيقة الزواج.

- شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم.

- بيانات المؤهل الدراسي.

- معلومات عن الممتلكات مثل السيارات.

- كارت الخدمات المتكاملة في حالة وجود فرد من ذوي الإعاقة.

شروط تحديث بطاقة التموين 2026

وهناك مجموعة من الإجراءات التي يجب مراعاتها عند تحديث بيانات بطاقات التموين، وجاءت على النحو التالي:

-التأكد من صحة الرقم القومي والبيانات الشخصية.

-إدخال رقم هاتف محمول صحيح ومسجل باسم صاحب البطاقة عند طلبه.

-يجب مراجعة بيانات أفراد الأسرة قبل إرسال الطلب.

-يمنع منعا باتا تقديم بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة.

-يجب التأكد من تطابق البيانات المسجلة إلكترونيا مع المستندات الرسمية.

خطوات ضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين

- الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

- اختيار خدمات التموين.

- الضغط على خدمة «ضم أفراد أسرتي».

- قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.

- استكمال البيانات المطلوبة وفقًا لما يظهر للمواطن على المنصة.

شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

حددت وزارة التموين مجموعة من الشروط الواجب توافرها لـ إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، وجاءت كالآتي:

- ألا يكون مالك البطاقة مستبعدًا من منظومة الدعم التمويني.

- أن يكون مقدم الطلب هو رب الأسرة فقط.

- عدم إمكانية نقل رب الأسرة إلى بطاقة تموينية أخرى.

- إضافة أفراد أحياء فقط.

- إمكانية إضافة أفراد مقيدين على بطاقات أخرى بشرط ألا يكون أي منهم رب أسرة.

تحديث بطاقات التموين 2026 إضافة المواليد الجدد بطاقات التموين ملايين الأسر المصرية إضافة المواليد الجدد في عام 2026

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