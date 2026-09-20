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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سوهاج في 3 أيام.. 726 إزالة و4 أطنان سكر للإعدام و300 بطاقة تموينية في قبضة الرقابة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج خلال الأيام الثلاثة الماضية حزمة من الإجراءات والحملات الرقابية والتنفيذية، في مشهد عكس تحرك الأجهزة المعنية على أكثر من محور لضبط الشارع والحفاظ على حقوق المواطنين.

ماذا حدث؟

البداية جاءت في مركز المراغة، حيث شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة تفتيشية مكبرة على عدد من المخابز، أسفرت عن ضبط 300 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز، قبل استخدامها في صرف الخبز المدعم بالمخالفة للقواعد المنظمة.

وذلك إلى جانب تحرير 4 محاضر تصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم بإجمالي طن، فضلًا عن 7 مخالفات توقف عن الإنتاج.

وفي ملف آخر يتعلق بحماية أراضي الدولة ومواجهة مخالفات البناء، أعلنت المحافظة نتائج المرحلة الأولى من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 726 حالة تعدٍ خلال الفترة من 29 أغسطس وحتى 17 سبتمبر.

وشملت الإزالات 282 حالة بناء مخالف على أملاك الدولة وجهات الولاية بمساحة 39 ألفًا و128 مترًا مربعًا، و129 حالة زراعة على أملاك الدولة بمساحة تجاوزت 907 أفدنة، إلى جانب 158 حالة متغيرات مكانية وبناء مخالف، فضلًا عن 157 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة.

ولم تتوقف الحملات عند مواجهة التعديات، إذ شهد ملف سلامة الغذاء إجراءً حاسمًا بإعدام 4 أطنان من السكر غير الصالح للاستهلاك الآدمي، بعد استيفاء الإجراءات القانونية وصدور قرار النيابة العامة، حيث تمت عملية الإعدام داخل المدفن الصحي بالجبل الشرقي بحي الكوثر، بالتنسيق بين الجهات المختصة.

وعلى مستوى الشارع السوهاجي، نفذت الوحدة المحلية لحي غرب، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة مكبرة استهدفت مناطق المخبز الآلي وسيالة وأولاد نصير، وأسفرت عن ضبط ومصادرة 57 من المضبوطات والإشغالات المتنوعة التي كانت تعوق حركة المواطنين وتشغل الطريق العام.

وفي السياق الإداري، شهدت المحافظة كذلك حركة محدودة للقيادات المحلية ورؤساء القرى، أصدر خلالها اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، القرارين رقمي 488 و489 لسنة 2026، متضمنين تكليفات جديدة بعدد من الوحدات المحلية والقرى، بهدف إعادة تنظيم العمل ودعم المواقع التنفيذية بكوادر جديدة.

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