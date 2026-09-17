محافظ سوهاج يوفد قيادات التعليم للاطمئنان على طلاب حادث أتوبيس المنشاة

أوفد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، وفدًا من قيادات مديرية التربية والتعليم، برئاسة ياسر أنس، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، للاطمئنان على الحالة الصحية لطلاب إحدى المدارس الخاصة التابعة لإدارة المنشاه التعليمية.

إثر تعرض أتوبيس المدرسة لحادث تصادم عقب انتهاء اليوم الدراسي، ومتابعة تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

ضم الوفد التعليمي كلًا من: ناصف ماهر وأحمد عبده، وكيلي المديرية، وفاضل النحاس، مدير عام التعليم العام، حيث انتقلت القيادات فور وقوع الحادث إلى مستشفى سوهاج الجامعي بالكوامل لمتابعة الحالات ميدانيا، والتأكد من إجراء كافة الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة للمصابين.

محافظة سوهاج

وأكدت التقارير الطبية استقرار الحالة الصحية لجميع المصابين، حيث غادر المستشفى جميع الطلاب، وسائقا الأتوبيس وسيارة النقل ومساعده، بالإضافة إلى مشرفة الأتوبيس، بعد تلقيهم الإسعافات والرعاية المطلوبة.

ويتبقى 3 طلاب فقط داخل المستشفى لاستكمال بعض الفحوصات الطبية بشكل احترازي، مع التأكيد على استقرار حالتهم تماما، في حين عاد باقي طلاب الأتوبيس إلى منازلهم بسلام.

ومن جانبه، وجه ياسر أنس، وكيل الوزارة، الشكر والتقدير للأجهزة الطبية والأطقم المعاونة بالمستشفيات الجامعية على سرعة التعامل مع الحادث وتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للطلاب، مؤكدا استمرار المديرية في متابعة حالة الطلاب الباقين حتى تماثلهم للشفاء التام وعودتهم إلى مدارسهم سالمين.