المؤبد وغرامة مليون جنيه لعاملين أطلقا النار على الشرطة أثناء ضبطهما في سوهاج

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات سوهاج، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لكل من عاملين، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وإطلاق الأعيرة النارية تجاه قوات الشرطة أثناء محاولة ضبطهما بمركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد الشيخ وأحمد علي صقر، وأمانة سر صلاح تمام محمد وأحمد عبد العال.

وتعود وقائع القضية رقم 17639 لسنة 2025 جنايات أخميم، إلى ورود معلومات إلى المقدم إبراهيم صقر، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، تفيد بقيام المتهمين «أحمد. م. ر» و«صلاح. ا. ب» بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، واستخدامها في التعامل مع قوات الأمن حال محاولة ضبطهما.

وكشفت التحريات أن المتهمين يحوزان كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار، ويتخذان من شخصيهما ومسكنيهما مكانا لإخفاء المواد المخدرة والأسلحة والذخائر.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، قاد المقدم إبراهيم صقر، رئيس مباحث أخميم، والرائد محمد علي فهمي، والنقباء محمد عبد الناصر ومحمد فراج ومصطفى ناصر، معاونو وحدة المباحث، قوة أمنية من أفراد الشرطة، مدعومة بمجموعات من قوات الأمن المركزي، لاستهداف مكان وجود المتهمين وضبطهما.

وفور مشاهدة المتهمين للقوات، أطلقا وابلا من الأعيرة النارية صوب قوات الشرطة من أعلى مكان تواجدهما، وعلى الفور بادلت القوات المتهمين إطلاق الأعيرة النارية، حتى تم إسكات مصدر النيران والسيطرة على الموقف.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم «أحمد. ر. م» ممسكا بسلاح ناري «مسدس»، وعثرت بحوزته على ذخيرة لذات السلاح، وكيس بداخله 8 لفافات من مادة الحشيش المخدر، بالإضافة إلى طربة من ذات المخدر.

كما تمكنت القوات من ضبط المتهم الثاني «صلاح. ا. ب» عقب السيطرة عليه، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه عملية الضبط، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، ثم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.