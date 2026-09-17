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أمي بتموت ومحتاجة تتنقل القاهرة.. القصة الكاملة لاستغاثة شاب من البحيرة لعلاج والدته
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمي بتموت ومحتاجة تتنقل القاهرة.. القصة الكاملة لاستغاثة شاب من البحيرة لعلاج والدته

ارشيفية
ارشيفية
عبدالصمد ماهر

أمي بتموت.. ابوس أيديكم أي حد يساعدني انها تتنقل القاهرة.. بتلك العبارات المليئة بالدموع ناشد شاب من محافظة البحيرة بنقل والدته من أحد مستشفيات محافظة البحيرة إلي مستشفى كبيرة بمحافظة القاهرة معهد ناصر لوجود مشكلة في القلب وتحتاج تدخل دقيق. 

صحة البحيرة تكشف التفاصيل

وعقب تداول الفيديو تم التواصل مع مصدر مسئول بصحة البحيرة والذي كشف تفاصيل الحالة قائلا : تم التواصل مع المستشفي لمعرفة الكواليس كاملة والتي أكدت أن الحالة المذكورة دخلت المستشفى وتم عمل التدخل الطبي اللازم لها وعقب الانتهاء من العملية خرج الطبيب المعالج وتحدث مع أهل المريضة وحدث خطأ في عرض المشكلة حيث أن الحالة التي أخبر الطبيب بها ليست حالة السيدة المذكورة ولكن حالة أخري يتم التنسيق لها للنقل للقاهرة. 

وأوضح المصدر أن حالة والدة صاحب الفيديو مستقرة ولا تعاني سوي مشكلة بسيطة وتم عرض الأمر علي لجنة قلب لاتخاذ الإجراء المناسب. 

معهد ناصر يرد.

ومن جانبه علق معهد ناصر أن أبوابه مفتوحة لكافة المرضي وفقا للمعايير والضوابط المتعارف عليها من خلال تقرير طبي والتنسيق مع المستشفي. 

البحيرة صحة البحيرة وزارة الصحة اسعاف معهد ناصر

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