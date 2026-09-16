خلافات الميراث.. القبض على طرفى مشاجرة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وقيام أحدهم بمحاولة كسر قفل باب منزل بإستخدام مطرقة بالبحيرة.







بالفحص، تبين أنه بتاريخ 14 الجارى، تلقى مركز شرطة شبراخيت بحدوث مشاجرة بين طرف أول: أحد الأشخاص، وطرف ثان زوجة شقيقه وابنتها جميعهم مقيمون بدائرة المركز، لخلافات بينهم حول ميراث منزل كائن بذات الدائرة، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب، وحيازة إحدى السيدات من الطرف الثانى عصا خشبية، وقيام الطرف الأول بمحاولة كسر قفل باب المنزل المشار إليه باستخدام مطرقة.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وضبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





