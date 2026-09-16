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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها

لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها
لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها
أسماء عبد الحفيظ

تعتبر القهوة من المشروبات الأساسية لدى كثير من الأشخاص، خاصة في بداية اليوم، لكن أحيانًا يكون مذاق الفنجان مختلفًا عن المعتاد رغم استخدام نفس نوع البن والطريقة نفسها. والسبب قد لا يكون في نوع القهوة، وإنما في بعض العادات البسيطة أثناء التخزين أو التحضير التي تؤثر على رائحتها ونكهتها.

لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها

ويكشف خبراء الطهي أن جودة القهوة لا تعتمد فقط على نوع البن، ولكن أيضًا على طريقة حفظه ودرجة طحنه وكمية المياه ودرجة الحرارة المستخدمة أثناء التحضير.

1- تخزين البن في مكان مكشوف

ترك البن في عبوة غير محكمة أو بالقرب من البوتاجاز قد يؤثر على رائحته ونكهته، خاصة أن البن يتأثر بالهواء والرطوبة والحرارة.

والأفضل الاحتفاظ به في عبوة محكمة الغلق، داخل مكان جاف وبعيد عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة.

2- شراء كمية كبيرة وتخزينها لفترة طويلة

من الأخطاء الشائعة شراء كمية كبيرة من البن لمجرد الحصول على سعر أفضل، ثم الاحتفاظ بها لفترات طويلة.

ومع مرور الوقت يمكن أن تفقد القهوة جزءًا من رائحتها المميزة، لذلك يفضل شراء كمية مناسبة للاستهلاك المعتاد، مع غلق العبوة جيدًا بعد كل استخدام.

3- استخدام بن مطحون منذ فترة طويلة

كلما طال الوقت بعد طحن حبوب القهوة، زادت فرصة فقدان بعض المركبات العطرية المسؤولة عن الرائحة والمذاق.

ولهذا السبب يفضل استخدام البن الطازج قدر الإمكان، وعدم ترك العبوة مفتوحة لفترات طويلة، خصوصًا إذا كانت القهوة تستخدم يوميًا.

4- تغيير كمية البن من فنجان لآخر

استخدام كمية مختلفة من البن في كل مرة قد يجعل مذاق القهوة غير ثابت، فقد يصبح الفنجان في يوم قويًا ومرًا، وفي يوم آخر خفيفًا وضعيف النكهة.

للحصول على مذاق أكثر ثباتًا، يمكن استخدام ملعقة أو مكيال ثابت وتحديد الكمية المناسبة حسب نوع القهوة وطريقة تحضيرها.

5- زيادة السكر لإخفاء مرارة القهوة

 القهوة 

إذا كانت القهوة مرة بصورة غير معتادة، قد تلجأ بعض النساء إلى إضافة كمية أكبر من السكر، لكن ذلك لا يعالج سبب المشكلة.

المرارة الزائدة قد تكون مرتبطة بنوع البن أو درجة تحميصه أو طريقة التحضير، ولذلك الأفضل ضبط طريقة إعداد القهوة بدلًا من الاعتماد على السكر لتغيير مذاقها.

6- ترك القهوة على النار فترة طويلة

من أكثر العادات التي قد تؤثر على مذاق القهوة تركها على النار لفترة أطول من اللازم، خصوصًا عند إعداد القهوة على البوتاجاز.

ارتفاع الحرارة لفترة طويلة قد يغير النكهة ويجعل المذاق أكثر مرارة، لذلك يفضل الانتباه أثناء التحضير وعدم التعامل مع القهوة كما لو كانت مشروبًا يمكن تركه يغلي لفترة طويلة.

7- استخدام ماء غير مناسب

الماء يمثل جزءًا أساسيًا من فنجان القهوة، وبالتالي فإن طعمه وجودته يمكن أن يؤثرا في النتيجة النهائية.

استخدام مياه ذات طعم أو رائحة قوية قد يجعل القهوة مختلفة حتى لو كان البن من النوع المفضل لديك، لذلك يفضل استخدام مياه نظيفة ذات مذاق مناسب.

السر في فنجان قهوة أفضل

وللحصول على قهوة ذات مذاق ورائحة أفضل، ابدئي من البن نفسه، واختاري نوعًا جيدًا يناسب طريقة التحضير التي تستخدمينها، ثم احفظيه في عبوة محكمة بعيدًا عن الحرارة والرطوبة.

كذلك احرصي على ضبط كمية البن والمياه، وتجنبي ترك القهوة على النار لفترة طويلة، ولا تحاولي معالجة المرارة بإضافة كميات كبيرة من السكر.

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