خلافات الميراث.. القبض على شخصين تعديا على شقيقهما وزوجته بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من أشقاء زوجها لقيامهم بطردها وزوجها وأنجالهما من مسكنهم ومنعهم من دخول المنزل بالشرقية .







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق) وبسؤالها أقرت أنه بتاريخ أول الجارى قام شقيقى زوجها (مدرس ، مزارع - مقيمان بدائرة المركز) بطردها وزوجها وأنجالهما من مسكنهم لخلافات حول الميراث .





أمكن ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .









