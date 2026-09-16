ضبط عامل بمحل تعدى على مورد لحوم بالضرب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة داخل أحد المحلات التجارية الكائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.





بالفحص، تبين أنه بتاريخ 11 الجارى، تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من مورد لحوم، مصاب بجرح قطعى وكدمات بالوجه، مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة، بتضرره من عامل بأحد المحال التجارية، لقيامه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته باستخدام "سلاح أبيض" لاعتراضه على جودة اللحوم التى يقوم المُبلغ بتوريدها له.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، مقيم بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى التعدى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.









