الدفاع الروسية: إسقاط 258 مسيرة وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر على عدة محاور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تواصل التقدم على عدد من محاور القتال في أوكرانيا، مشيرة إلى تنفيذ ضربات ضد منشآت قالت إنها مرتبطة بالبنية التحتية للوقود والنقل التي تستخدمها القوات الأوكرانية، إلى جانب تدمير أسلحة ومعدات عسكرية.

وقالت الوزارة، في بيانها اليومي بشأن سير العملية العسكرية الخاصة، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 258 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الفترة المشمولة بالبيان.

وأضافت أن القتال مستمر في مناطق تحاصرها القوات الروسية في مقاطعة خاركوف، في إطار ما وصفته بجهود السيطرة على بلدة مالايا فولتشيا، مشيرة إلى إحباط محاولة مجموعة هجومية أوكرانية اختراق الحصار بالقرب من بلدة غوغينو.

وبحسب الوزارة، تواصل القوات الروسية تضييق نطاق الحصار على التشكيلات الأوكرانية المحاصرة وتوسيع نطاق سيطرتها في المنطقة، زاعمة أن أكثر من 600 عسكري أوكراني تم تحييدهم داخل طوق الحصار في مقاطعة خاركوف منذ بداية الشهر.

خسائر القوات الأوكرانية

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات مجموعة قوات «الغرب» حسّنت مواقعها على خط المواجهة، وألحقت، وفق تقديراتها، خسائر بأكثر من 210 جنود أوكرانيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 220 جندياً على محور عمليات مجموعة قوات «الشمال»، فيما قالت إن وحدات مجموعة «الجنوب» أوقعت أكثر من 155 جندياً، ومجموعة «الشرق» أكثر من 290 جندياً، ومجموعة «الوسط» أكثر من 380 جندياً خلال الفترة نفسها.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية وجهت ضربات إلى مواقع وتشكيلات أوكرانية قرب عدد من البلدات في مقاطعة خاركوف، من بينها بريكولوتنويه وبيتروبافلوفكا ونوفوألكسندروفكا، بالتزامن مع توسيع نطاق السيطرة على المنطقة.

وفي مقاطعة زابوروجيه، قالت الوزارة إن وحدات مجموعة قوات «دنيبر» حسّنت مواقعها على خط المواجهة وهاجمت تشكيلات للقوات الأوكرانية، مقدّرة خسائرها بما يصل إلى 40 جندياً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولم يتضمن البيان الروسي أرقاماً مقابلة للخسائر في صفوف القوات الروسية، كما لم يتسن التحقق بشكل مستقل من الأرقام والادعاءات الواردة فيه.