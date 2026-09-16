جامعة القاهرة تتقدم 5 مراكز في تصنيف شنغهاي 2026.. نائب رئيس الجامعة يوضح التفاصيل

قال الدكتور محمود سعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة، إن نتائج الجامعة في تصنيف شنغهاي للتخصصات لعام 2026 تعكس استمرار تقدمها على المستويين الدولي والمحلي، ليس فقط على مستوى الجامعة بشكل عام، وإنما أيضًا في مختلف التخصصات الأكاديمية.

وأوضح سعيد خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن جامعة القاهرة ظهرت في 17 تخصصًا بتصنيف شنغهاي لعام 2026، مقارنة بـ16 تخصصًا في العام الماضي، كما ارتفع ترتيبها في 5 تخصصات إلى شرائح تصنيفية أعلى، فيما جاءت 8 تخصصات ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم.

وأضاف أن هذه النتائج تعكس تحسن مؤشرات الجامعة في جودة وتأثير البحث العلمي، وهو ما يرتبط بملف التعاون الدولي، إلى جانب الحضور العلمي للباحثين المصريين من جامعة القاهرة في المجتمع الأكاديمي الدولي.

وحول خطة الجامعة التي قادت إلى هذا التقدم، أوضح نائب رئيس جامعة القاهرة أن النتائج تأتي انعكاسًا لجهود الجامعة والدولة المصرية في دعم ملف البحث العلمي.

وأشار إلى أن ميزانية البحث العلمي في جامعة القاهرة وحدها تجاوزت 400 مليون جنيه خلال العام الماضي، وشملت الإنفاق على البنية التحتية والمعامل البحثية والأجهزة العلمية، إلى جانب مكافآت النشر الدولي وتمويل المشروعات البحثية المختلفة.

وأكد أن الجامعة تعمل وفق خطة للأولويات البحثية خلال الفترة من 2025 إلى 2030، تستهدف التركيز على التخصصات المرتبطة باحتياجات المجتمع وأولويات الدولة المصرية، وفي مقدمتها ملفات الصناعة والزراعة والطاقة والمياه وغيرها.