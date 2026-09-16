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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

غدًا.. البحوث الإسلاميَّة يواصل فعاليَّات مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد

غدًا.. البحوث الإسلاميَّة يعقد اللقاء الـ54 مِن فعاليَّات مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد
غدًا.. البحوث الإسلاميَّة يعقد اللقاء الـ54 مِن فعاليَّات مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد
إيمان طلعت

يَعقد مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشَّريف، في التَّاسعة والنصف مِنْ مساء غد الخميس، اللقاءَ الرابع والخمسين مِنْ فعاليَّات مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد.

ويستضيف هذا اللقاء -الذي يُعقَد افتراضيًّا عَبْر منصَّة (تليجرام) تحت عنوان: (مظاهر الإعجاز في حديث القرآن الكريم عن حساب ونسبيَّة الزمن) أ.د. مصطفى إبراهيم حسن، الأستاذ في كليَّة العلوم بجامعة الأزهر وعضو لجنة الإعجاز العِلمي بمجمع البحوث الإسلاميَّة؛ وذلك في إطار الجهود المستمرَّة للأزهر الشريف بجميع قطاعاته تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، للتصدِّي لظاهرة الإلحاد التي أصبحت تشكِّل خطرًا يهدِّد الهُويَّة الدِّينيَّة والقِيَم الأخلاقيَّة.

وتسعى هذه اللقاءات -التي تُعقَد أسبوعيًّا بالتَّوازي مع برامجَ متنوِّعةٍ لتأهيل الوعَّاظ والواعظات وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمواجهة هذا الفِكر المنحرِف وبما يدعم التَّواصل الفعَّال مع الجمهور- إلى تقديم الدَّعم العِلمي والتوعوي لصدِّ الشُّبُهات التي تُروَّج بشكلٍ مكثَّفٍ عَبْر قنواتٍ ومواقعَ إلكترونيَّةٍ تعمل على نَشْر الإلحاد والانحلال الفِكري والأخلاقي.

وتُعقَد هذه اللقاءات بإشراف فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، ومتابعة أ.د. إلهام شاهين، المشرفة على واعظات الأزهر.

لحضور اللقاء يمكنكم الدخول على الرابط الآتي: https://t.me/+fDbv6nNQodJlMDJk

مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد البحوث الإسلامية الأزهر

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