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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإفتاء تكشف عن طريقة تحصن الأبناء من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أكدت دار الإفتاء المصرية أن غرس محاسن الأخلاق في نفوس الأبناء يمثل إحدى وسائل تحصينهم من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أهمية دور أولياء الأمور في توجيه أبنائهم وبناء شخصياتهم على القيم والأخلاق.

وأوضحت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن من وسائل التحصين من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي أن يحرص أولياء الأمور على غرس محاسن الأخلاق في أبنائهم.

واستشهدت الدار بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ»، أخرجه الترمذي في «سننه».

وأكدت دار الإفتاء أن التربية على الأدب وحسن الخلق تمثل أساسًا مهمًا في توجيه الأبناء، بما يساعدهم على التعامل مع ما يواجهونه عبر وسائل التواصل الاجتماعي في إطار من القيم والسلوك القويم.

مخاطر الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل

وفي وقت سابق حذرت دار الإفتاء المصرية من مخاطر الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية عند كتابة المنشورات والتعليقات والتفاعل مع الآخرين عبر المنصات الرقمية.

وقالت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن من أهم الضوابط الشرعية التي تسهم في مواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، أن يخلو الكلام أو المنشورات من آفات اللسان.

وأوضحت الدار أن هذه الآفات تشمل الكذب، والسب، والسخرية، والفحش، والرفث، والبذاءة، والخوض في الباطل، إلى جانب هتك العورات والتعرض لخصوصيات الآخرين.

وأضافت دار الإفتاء أن من الأمور التي ينبغي تجنبها أيضًا الجدل الذي يوغر الصدور ويجلب العداوات، فضلًا عن إضاعة الوقت في فضول الكلام وما لا يعني الناس.

وأكدت الدار أن التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي يستلزم وعيًا ومسؤولية، بحيث يكون ما ينشره الإنسان أو يتداوله خاليًا من التجاوزات التي تضر بالآخرين أو تثير الخصومات والعداوات.

دار الإفتاء غرس الأخلاق مخاطر التواصل الاجتماعي مخاطر السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي

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