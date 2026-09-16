هل قص الأظافر ينقض الوضوء؟.. دار الإفتاء توضح

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تقليم الأظافر وعلاقته بصحة الوضوء، مؤكدة أن قص الأظافر لا يُعد من نواقض الوضوء، وبالتالي لا يلزم المسلم إعادة وضوئه بعد تقليمها، سواء تم ذلك قبل الوضوء أو بعده.

هل تقليم الأظافر ينقض الوضوء ؟

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من توضأ ثم قص أظافره فإن وضوءه يظل صحيحًا ولا يحتاج إلى إعادته، مشيرًا إلى أنه يستحب للإنسان تقليم أظافره قبل الشروع في الوضوء.

كما أوضحت المصادر الفقهية أن تقليم الأظافر لا يستوجب غسل اليدين بعده، سواء حدث قبل اكتمال الوضوء أو بعد الانتهاء منه، وكذلك الأمر بالنسبة لمن حلق شعره بعد أن مسح عليه أثناء الوضوء، لأن هذه الأمور لا تدخل ضمن نواقض الوضوء.

وأضاف الدكتور محمود شلبي، في إجابته عن سؤال حول ما إذا كان تقليم الأظافر ينقض الوضوء، أن بعض فقهاء الشافعية ذكروا أنه إذا كان الإنسان على جنابة، أو كانت المرأة حائضًا أو نفساء، فيستحب ألا يزيل شعره أو يقلم أظفاره قبل الاغتسال.

أبرز نواقض الوضوء

ومن أبرز الأمور التي ذكرها الفقهاء ضمن نواقض الوضوء خروج شيء من السبيلين، سواء كان قليلًا أو كثيرًا، طاهرًا أو نجسًا، وكذلك زوال العقل بسبب الجنون أو السكر أو الإغماء، ويدخل في ذلك النوم الكثير.

ومن نواقض الوضوء أيضًا مس القبل أو الدبر باليد من دون حائل، بينما اختلف الفقهاء في بعض المسائل الأخرى، ومنها خروج الدم الكثير أو القيء الكثير، والراجح في هذه المسألة عدم النقض لضعف الحديث الوارد فيها.

كما ذكر الفقهاء غسل الميت ضمن المسائل المتعلقة بنواقض الوضوء، وكذلك الردة عن الإسلام، وأكل لحم الإبل، وهي مسألة وقع فيها خلاف فقهي، فضلًا عن لمس الرجل للمرأة بشهوة وفقًا لما ذهب إليه بعض الفقهاء.

وتشمل الأمور التي تنقض الوضوء كذلك خروج الغائط والريح والبول والمذي والودي، باعتبارها من الأمور التي تستوجب الوضوء.

وبذلك، فإن تقليم الأظافر لا يؤثر على صحة الوضوء، ولا يحتاج من قام به إلى تجديد وضوئه ما لم يحدث ناقض آخر من نواقض الوضوء.