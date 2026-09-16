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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طارق الشناوي يوجه رسالة لـ أشرف زكي بعد عودة هشام عبدالحميد إلى مصر

هشام عبد الحميد
هشام عبد الحميد
يمنى عبد الظاهر

أعرب الناقد الفني طارق الشناوي ، عن ترحيبه بعودة الفنان هشام عبدالحميد إلى مصر، بعد سنوات طويلة قضاها خارج البلاد، متمنيًا أن تشهد الفترة المقبلة إنهاء أي إجراءات قد تعوق عودته إلى عضوية نقابة المهن التمثيلية.

وكتب الشناوي ، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، رسالة إلى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، طالبه خلالها بالتدخل والعمل على تذليل أي عقبات قانونية أو إدارية قد تحول دون تجديد عضوية هشام عبدالحميد بالنقابة.

وأكد الناقد الفني، دعمه لعودة الفنان هشام عبدالحميد إلى الساحة الفنية، معربًا عن أمله في تجاوز أي إجراءات مرتبطة بعضويته بالنقابة خلال الفترة المقبلة

وقال الشناوى: «سعيد بعودة هشام عبدالحميد لوطنه مصر، وأتمنى إذا كانت هناك معوقات قانونية أمام تجديد عضويته لنقابة الممثلين، أن يتدخل نقيب الممثلين الفنان أشرف زكى لإزالتها».

وأضاف: «مصر يجب أن تفتح الباب لأبنائها وأن يتسع صدرها لكل المخلصين، طالما أنهم حتى فى خلافهم ظلوا تحت راية الوطن».

وتأتى عودة هشام عبدالحميد ، إلى مصر بعد سنوات قضاها خارج البلاد، ابتعد خلالها عن المشهد الفنى المصرى.

طارق الشناوي الفنان هشام عبدالحميد نقابة المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي تجديد عضوية هشام عبدالحميد بالنقابة

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